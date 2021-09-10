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İran: ABD yaptırımları nedeniyle ülkeyi terk eden Güney Kore'den kontrolsüz ithalata izin yok
İran: ABD yaptırımları nedeniyle ülkeyi terk eden Güney Kore'den kontrolsüz ithalata izin yok
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin yaptırımları devreye soktuğu 2018'de ülkeden yatırımlarını çeken ve İran'a ihracatı durduran Güney Koreli şirketlerin... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T23:07+0300
2021-09-10T23:07+0300
dünya
iran
güney kore
ibrahim reisi
ithalat
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada ülkesindeki ekonomik şartları değerlendirdi.Ekonomik şartların halkın lehine olmadığının farkında olduklarını ve göreve gelen yeni hükümetin bu durumu tersine çevireceğini söyleyen Reisi, "Bugün tüm uzmanlar hükümetin hangi koşullarda devredildiğinin farkındadır" diyerek önceki hükümete yüklendi.Ülkedeki ekonomik durumu değiştirmek için seferber olduklarını aktaran Reisi, "Önümüzdeki tüm sorunlara rağmen çok parlak ve umutlu bir gelecek görüyorum. Mevcut şartlardan haberdar olan biri olarak tüm kesimlerin de katkısıyla şartların değişebileceğini görüyoruz" dedi.Güney Horasan'ın madencilik ve tarım yönünden zengin bir bölge olduğunu söyleyen Reisi, "Ülke bu kadar zengin kapasitelere sahipken neden ithalat yapıyoruz? Yanlış ithalat tercihleri ülkedeki üretim merkezleri için sorunlara neden oluyor" diye konuştu.ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların ülke ekonomisine zarar verdiği kadar fırsatlar da oluşturduğunu söyleyen Reisi, özellikle beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinin artık ülkede üretildiğine dikkati çekti.Yaptırımların devreye girmesinin ardından Güney Kore şirketlerinin İran'a ihracatı durdurduğunu hatırlatan Reisi, "Sonuç olarak beyaz eşya fabrikaları kuruldu ve artık ülkenin ihtiyaçları karşılanıyor. Ülkenin ihtiyaçları karşılanmasına rağmen bazı insanlar bu Kore ürünlerinin ülkeye tekrar girmesini arzuluyor." ifadelerini kullandı.Reisi, şöyle devam etti:Öte yandan Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Ali Rıza Selimi de Meclis'te yaptığı bir konuşmada, "(Güney) Kore şirketlerinin yeniden İran pazarına girmek istediklerine dair duyumlar alıyoruz. Onlara ihtiyacımız olduğu gün İran'dan çıktılar ve bize ihanet ettiler. İran'ın bloke edilmiş mal varlığı Kore bankalarında tutuluyorken Kore ürünlerinin ülkemize girmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Güney Koreli elektronik eşya üreticileri Samsung ve LG, İran'ın ev aletleri ve cep telefonu pazarına uzun yıllar hakim olmuştu.ABD yönetiminin 2018'de İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar getirmesi üzerine Güney Kore İran ile ticari ilişkilerini kesmişti. Samsung ve LG de 2020'nin başından itibaren İran'daki faaliyetlerini tamamen durdurmuştu. Samsung ayrıca Şubat 2020 itibarıyla İran'daki kullanıcıların mobil uygulama mağazasından alışveriş yapmalarını da engellemişti.ABD'nin baskıları üzerine İran'dan petrol ithalatını da durduran Seul yönetimi, İran'ın bu ülkeye petrol satışından elde ettiği yaklaşık 9 milyar dolarlık mal varlığını da dondurmuştu.Tahran yönetimi ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarında tutulan İran Merkez Bankasına ait dövizin serbest bırakılmasını, aksi takdirde Güney Koreli şirketlerin İran pazarını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.
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iran, güney kore, ibrahim reisi, ithalat

İran: ABD yaptırımları nedeniyle ülkeyi terk eden Güney Kore'den kontrolsüz ithalata izin yok

23:07 10.09.2021
© AAİran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini Reisi kazandı
İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini Reisi kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin yaptırımları devreye soktuğu 2018'de ülkeden yatırımlarını çeken ve İran'a ihracatı durduran Güney Koreli şirketlerin ürünlerine artık ihtiyaç duymadıklarını ve bu ülkeden "kontrolsüz ithalata" izin vermeyeceklerini söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada ülkesindeki ekonomik şartları değerlendirdi.
Ekonomik şartların halkın lehine olmadığının farkında olduklarını ve göreve gelen yeni hükümetin bu durumu tersine çevireceğini söyleyen Reisi, "Bugün tüm uzmanlar hükümetin hangi koşullarda devredildiğinin farkındadır" diyerek önceki hükümete yüklendi.
Ülkedeki ekonomik durumu değiştirmek için seferber olduklarını aktaran Reisi, "Önümüzdeki tüm sorunlara rağmen çok parlak ve umutlu bir gelecek görüyorum. Mevcut şartlardan haberdar olan biri olarak tüm kesimlerin de katkısıyla şartların değişebileceğini görüyoruz" dedi.
Güney Horasan'ın madencilik ve tarım yönünden zengin bir bölge olduğunu söyleyen Reisi, "Ülke bu kadar zengin kapasitelere sahipken neden ithalat yapıyoruz? Yanlış ithalat tercihleri ülkedeki üretim merkezleri için sorunlara neden oluyor" diye konuştu.
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların ülke ekonomisine zarar verdiği kadar fırsatlar da oluşturduğunu söyleyen Reisi, özellikle beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinin artık ülkede üretildiğine dikkati çekti.
Yaptırımların devreye girmesinin ardından Güney Kore şirketlerinin İran'a ihracatı durdurduğunu hatırlatan Reisi, "Sonuç olarak beyaz eşya fabrikaları kuruldu ve artık ülkenin ihtiyaçları karşılanıyor. Ülkenin ihtiyaçları karşılanmasına rağmen bazı insanlar bu Kore ürünlerinin ülkeye tekrar girmesini arzuluyor." ifadelerini kullandı.
Reisi, şöyle devam etti:
"Kontrolsüz ithalatın ülkenin üretim kapasitesini gölgede bırakmasına izin vermeyeceğiz çünkü ülke üretimine gölge düşürecek türden savurgan ithalatlar, ülkenin üretim yoluna girmesine, bağımsız ve dirençli bir ekonomiye sahip olmasına imkan vermez."
Öte yandan Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Ali Rıza Selimi de Meclis'te yaptığı bir konuşmada, "(Güney) Kore şirketlerinin yeniden İran pazarına girmek istediklerine dair duyumlar alıyoruz. Onlara ihtiyacımız olduğu gün İran'dan çıktılar ve bize ihanet ettiler. İran'ın bloke edilmiş mal varlığı Kore bankalarında tutuluyorken Kore ürünlerinin ülkemize girmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Güney Koreli elektronik eşya üreticileri Samsung ve LG, İran'ın ev aletleri ve cep telefonu pazarına uzun yıllar hakim olmuştu.
ABD yönetiminin 2018'de İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar getirmesi üzerine Güney Kore İran ile ticari ilişkilerini kesmişti. Samsung ve LG de 2020'nin başından itibaren İran'daki faaliyetlerini tamamen durdurmuştu. Samsung ayrıca Şubat 2020 itibarıyla İran'daki kullanıcıların mobil uygulama mağazasından alışveriş yapmalarını da engellemişti.
ABD'nin baskıları üzerine İran'dan petrol ithalatını da durduran Seul yönetimi, İran'ın bu ülkeye petrol satışından elde ettiği yaklaşık 9 milyar dolarlık mal varlığını da dondurmuştu.
Tahran yönetimi ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Güney Kore bankalarında tutulan İran Merkez Bankasına ait dövizin serbest bırakılmasını, aksi takdirde Güney Koreli şirketlerin İran pazarını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.
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