https://tr.sputniknews.com/20210910/iran-nukleer-silah-elde-ederse-ortadoguda-nukleer-silahlanma-yarisi-baslar-1048807284.html

'İran nükleer silah elde ederse Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışı başlar'

'İran nükleer silah elde ederse Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışı başlar'

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, İran’ın nükleer silah elde etmesi durumunda, Türkiye dahil bölge ülkelerinin nükleer silah yarışına gireceğini belirtti. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T18:21+0300

2021-09-10T18:21+0300

2021-09-10T18:21+0300

dünya

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nükleer silah

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açıklama

nükleer savaş

yair lapid

iran nükleer anlaşması

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Moskova ziyareti sırasında Sputnik’e röportaj veren İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, “İran’ın yakın komşuları Suudi Arabistan, BAE, Bahrey gibi ülkelere bakarsanız, onlar da en az bizim kadar tedirgin. İnsanlar şunu anlamalı ki İran nükleer silah elde ederse Ortadoğu’da nükleer silah yarışı başlar. Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye, tüm ülkeler nükleer silah geliştirmeye başlar. Buna, nükleer silaha sahip Pakistan’ın komşusu Afganistan’da radikal İslamcılığın yükselişini ekleyin ve hemen endişelerimizin asılsız olmadığı anlaşılacak. İran, nükleer silah elde ederse bölgede ‘salam etkisi’ (durumun kademeli olarak kötüleşmesi) denebilecek bir durum yaşanacak” ifadesini kullandı.“İran uranyum metali üretimi yapıyor ve silah potansiyelini artırıyor” diyen Lapid, “İran, nükleer devlet olma eşiğine geldi ve biz buna izin veremeyiz” diye ekledi.İsrailli bakan ayrıca ABD’nin, İran’ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na dönmesi halinde ülkesinin vereceği tepkiyi anlattı. Lapid, “Yeni Ortak Kapsamlı Eylem Planı olursa biz onun bir parçası değiliz ve İran'ın nükleer bir güç olmasını engellemek için uygun gördüğümüz her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.‘Arap ülkeleriyle normalleşme süreci sürüyor’Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın gitmesiyle İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin askıya alınmadığını söyleyen Lapid sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaklaşık bir buçuk ay önce BAE’de temsilcilik açtım, iki hafta önce Fas’ta temsilcilik açtım, gelecek ay da büyükelçiliklerin açılması planlanıyor. Bu ay sonunda Bahreyn’i ziyaret etmeyi planlıyorum. Sudan ve umarım daha sonra Umman ile anlaşmalar imzalama niyetindeyiz. Yani Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme süreci devam ediyor, bu geniş kapsamlı bir süreç.”

https://tr.sputniknews.com/20210825/israil-basbakani-bennett-iran-ile-nukleer-anlasmaya-geri-donus-girisimlerine-karsi-cikacagiz-1048333122.html

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