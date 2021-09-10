https://tr.sputniknews.com/20210910/isidin-kandirdigi-genc-dagistanlilari-ve-cocuklarini-anlatan-belgesel-turkiyede-gosterildi-1048790401.html
IŞİD’in kandırdığı genç Dağıstanlıları ve çocuklarını anlatan belgesel Türkiye’de gösterildi
IŞİD’in kandırdığı genç Dağıstanlıları ve çocuklarını anlatan belgesel Türkiye’de gösterildi
Dağıstanlı gazeteci Elmira Kojayeva’nın, IŞİD saflarına katılan genç Dağıstanlıları ve çocuklarının yaşadıklarını anlatan ‘Kandırılanlar-2’ adlı belgesel... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T12:11+0300
2021-09-10T12:11+0300
2021-09-10T12:10+0300
türkiye
rusya
dağıstan
belgesel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048770713_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_b808c6e9b6f69e69e784b803dbb63787.jpg
Elmira Kojayeva’nın Kandırılanlar-2’ adlı belgeselinde, IŞİD militanlarının genç Dağıstanlıları saflarına çekmek için başvurduğu yolları, gençlerin nasıl Suriye’ye giderek terör örgütü saflarına katıldığı, yanlarında götürdükleri veya orada doğan çocuklarının yaşadıkları ve Rusya’ya dönüşleri anlatılıyor.Suriye’nin kuzeydoğusundaki sığınmacı kamplarında bulunan bu çocukların bir kısmı, Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova’nın çabalarıyla Rusya’ya geri getirildi. Ancak bu çocukların anavatanlarına geri getirme yönündeki çalışmalar büyük zorluklarla karşılaşıyor.Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov ve Rossotrudniçestvo’nun (Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı) Ankara Ofisi’nin desteğiyle Ankara’daki Rus Evi’nde gerçekleşen tanıtıma, belgeselin yönetmeni Elmira Kojayeva da katıldı.Aralarında Ankara’daki Dağıstan diasporasının temsilcilerinin de bulunduğu seyirciler belgeseli beğendiklerini dile getirerek yönetmene, cesaretinden ve sivil duruşundan dolayı teşekkür etti.Kojayeva, “Bu belgeseli, ince yalan ve hilelerden ibaret propaganda yürüten sinsi bir örgüt olan IŞİD’in arz ettiği tehlikeyi bir kez daha göstermek için çektim. Maalesef tüm bunlar birilerine yarar sağlıyor, belli güçler böyle gruplar oluşturarak kirli amelleri için kullanıyor. Ancak bununla birlikte milyonlarca insan, halklar acı çekiyor. Onlar, terör tehdidine karşı birleşmeliler” açıklamasında bulundu.Halihazırda Suriye ve Irak’ta IŞİD’in neredeyse yok olduğunu söyleyen Kojayeva, bununla birlikte dikkatli olunması gerektiğini kaydederek, “Hücreler uyku durumuna geçti ve yeniden etkin hale gelmek için sinyal bekliyorlar. Bu yüzden teyakkuzda olmak, gençlerimizi eğitmek gerekiyor ki, günlük zorluklar, manevi boşluk ve kişisel sorunlar onları teröristlerin kollarına itmesin. Belgeselim genç insanları düşünmeye teşvik ederek terör propagandasına boyun eğmemeye öğretirse görevimi tamamlamış sayacağım” ifadesini kullandı.Türkçe altyazılı belgesel Ankara’nın yanı sıra İstanbul ve Antalya’da da gösterildi.
türkiye
rusya
dağıstan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048770713_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_6e444539c31785510357165857a31e53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, dağıstan, belgesel
IŞİD’in kandırdığı genç Dağıstanlıları ve çocuklarını anlatan belgesel Türkiye’de gösterildi
Dağıstanlı gazeteci Elmira Kojayeva’nın, IŞİD saflarına katılan genç Dağıstanlıları ve çocuklarının yaşadıklarını anlatan ‘Kandırılanlar-2’ adlı belgesel Türkiye’nin farklı şehirlerinde gösterildi.
Elmira Kojayeva’nın Kandırılanlar-2’ adlı belgeselinde, IŞİD militanlarının genç Dağıstanlıları saflarına çekmek için başvurduğu yolları, gençlerin nasıl Suriye’ye giderek terör örgütü saflarına katıldığı, yanlarında götürdükleri veya orada doğan çocuklarının yaşadıkları ve Rusya’ya dönüşleri anlatılıyor.
Suriye’nin kuzeydoğusundaki sığınmacı kamplarında bulunan bu çocukların bir kısmı, Rusya Çocuk Hakları Ombudsmanı Anna Kuznetsova’nın çabalarıyla Rusya’ya geri getirildi. Ancak bu çocukların anavatanlarına geri getirme yönündeki çalışmalar büyük zorluklarla karşılaşıyor.
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov ve Rossotrudniçestvo’nun (Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı) Ankara Ofisi’nin desteğiyle Ankara’daki Rus Evi’nde gerçekleşen tanıtıma, belgeselin yönetmeni Elmira Kojayeva da katıldı.
Aralarında Ankara’daki Dağıstan diasporasının temsilcilerinin de bulunduğu seyirciler belgeseli beğendiklerini dile getirerek yönetmene, cesaretinden ve sivil duruşundan dolayı teşekkür etti.
Kojayeva, “Bu belgeseli, ince yalan ve hilelerden ibaret propaganda yürüten sinsi bir örgüt olan IŞİD’in arz ettiği tehlikeyi bir kez daha göstermek için çektim. Maalesef tüm bunlar birilerine yarar sağlıyor, belli güçler böyle gruplar oluşturarak kirli amelleri için kullanıyor. Ancak bununla birlikte milyonlarca insan, halklar acı çekiyor. Onlar, terör tehdidine karşı birleşmeliler” açıklamasında bulundu.
Halihazırda Suriye ve Irak’ta IŞİD’in neredeyse yok olduğunu söyleyen Kojayeva, bununla birlikte dikkatli olunması gerektiğini kaydederek, “Hücreler uyku durumuna geçti ve yeniden etkin hale gelmek için sinyal bekliyorlar. Bu yüzden teyakkuzda olmak, gençlerimizi eğitmek gerekiyor ki, günlük zorluklar, manevi boşluk ve kişisel sorunlar onları teröristlerin kollarına itmesin. Belgeselim genç insanları düşünmeye teşvik ederek terör propagandasına boyun eğmemeye öğretirse görevimi tamamlamış sayacağım” ifadesini kullandı.
Türkçe altyazılı belgesel Ankara’nın yanı sıra İstanbul ve Antalya’da da gösterildi.