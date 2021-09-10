IŞİD'in sözde 'Suriye güvenlik sorumlusu' tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya merkezli 5 ilde operasyon düzenlemek üzere harekete geçti.IŞİD'in faaliyetlerini paylaştığı internet sitesini inceleyen ekipler, Suriye'de cami ve mescitlerde ellerinde silahlarla "IŞİD'e biat yemini" ettiren bazı şüphelilerin Türkiye'de olduğunu belirledi.Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında IŞİD'in sözde "Suriye Deyrizor bölgesi güvenlik sorumlusu" Suriye uyruklu A.S. ile sözde cami ve mescit sorumlusu olduğu tespit edilen H.K'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden A.S. ve H.K. ile örgüt içinde faaliyet yürüten Irak uyruklu O.A.I.J, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya merkezli 5 ilde IŞİD'e operasyon düzenlendi. Aralarında örgütün sözde 'Suriye güvenlik sorumlusu'nun da bulunduğu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya merkezli 5 ilde operasyon düzenlemek üzere harekete geçti.
IŞİD'in faaliyetlerini paylaştığı internet sitesini inceleyen ekipler, Suriye'de cami ve mescitlerde ellerinde silahlarla "IŞİD'e biat yemini" ettiren bazı şüphelilerin Türkiye'de olduğunu belirledi.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında IŞİD'in sözde "Suriye Deyrizor bölgesi güvenlik sorumlusu" Suriye uyruklu A.S. ile sözde cami ve mescit sorumlusu olduğu tespit edilen H.K'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden A.S. ve H.K. ile örgüt içinde faaliyet yürüten Irak uyruklu O.A.I.J, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.