Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/isparka-park-edene-iki-seyahat-ucretsiz-hakki-1048786239.html
İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı
İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı
İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T09:50+0300
2021-09-10T09:50+0300
türkiye
istanbul
trafik
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
park
ispark
murat çakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102956/19/1029561900_5:0:1196:670_1920x0_80_0_0_694dfcb27dbbe5cc6cfaa8b0340afffe.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğunlaşan İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata sokuyor.Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre İstanbul’da bugünden itibaren İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı kazanacak. İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bedava seyahat uygulamasıyla her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini belirtti. Uygulamanın geçerli olacağı otoparklar şöyle: "Alibeyköy Cep Otogarı, Bahçelievler Ataköy Metro Durağı, Bağcılar Kent Meydanı, Bağcılar Kirazlı Metro Otoparkı, Esenler Adem Baştürk Otoparkı, Esenler Menderes Metro Otoparkı, Eyüpsultan Silahtarağa Otoparkı, Kartal Köprüsü Kavşağı Otoparkı, Kartal Soğanlık Metro Otoparkı, Levent Metro Otoparkı, Maltepe Gülsuyu Metro Otoparkı, Maltepe Küçükyalı Otoparkı, Merter Metro Otoparkı, Merter Metro Zemin Altı Otoparkı, Pendik Tavşantepe Otoparkı, Üsküdar Ünalan Otoparkı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102956/19/1029561900_154:0:1047:670_1920x0_80_0_0_812e1efeb0126e129b1b4d2b693842a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, trafik, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), park, ispark, murat çakır

İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı

09:50 10.09.2021
© AAİSPARK
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
Abone ol
İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı kazanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğunlaşan İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata sokuyor.
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre İstanbul’da bugünden itibaren İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı kazanacak.
İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bedava seyahat uygulamasıyla her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini belirtti.
Uygulamanın geçerli olacağı otoparklar şöyle:
"Alibeyköy Cep Otogarı, Bahçelievler Ataköy Metro Durağı, Bağcılar Kent Meydanı, Bağcılar Kirazlı Metro Otoparkı, Esenler Adem Baştürk Otoparkı, Esenler Menderes Metro Otoparkı, Eyüpsultan Silahtarağa Otoparkı, Kartal Köprüsü Kavşağı Otoparkı, Kartal Soğanlık Metro Otoparkı, Levent Metro Otoparkı, Maltepe Gülsuyu Metro Otoparkı, Maltepe Küçükyalı Otoparkı, Merter Metro Otoparkı, Merter Metro Zemin Altı Otoparkı, Pendik Tavşantepe Otoparkı, Üsküdar Ünalan Otoparkı.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:13Kabil’den yurt dışına ilk sivil uçuş: 113 yolcu Doha’ya indi
10:04Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 göçmen çıktı
10:02Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
09:55Biden ile Çin lideri Şi arasında 7 ay sonra ilk görüşme: 90 dakika konuştular
09:50İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı
09:44'Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi biterse 3 senaryo var'
09:39Kanser ve kalp krizini atlatanlara bankaların kredi vermemesi Meclis'e taşındı
09:34Araştırma: Fazla boş vakit, insanın iyi olma halini düşürüyor
09:26Netflix'in yeni Pokemon filminin yayın tarihi belli oldu
09:25Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fahiş fiyat denetimi
09:22'Hatırlatma' dozu planı: Koronavirüse karşı 3. doz BioNTech aşısı ne zaman başlayacak?
08:57Küba’da Kovid-19'a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı
08:38Perinçek: Din, toplumu düzene sokamaz
07:57Diyetisyenden poğaça uyarısı: Her gün iki tane tüketildiğinde oluşan yağ oranını gösterdi
07:42'Ayağım ağrıyor' diyerek hastaneye gitmişti: Bir gün sonra evinde ölü bulundu
07:24Ahmet Hakan: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim
07:08Aytuğ Atıcı'dan 'İttifak' açıklaması: İdeolojik ayrılık zaten var, sağlam zeminde gitmezse bozulur
07:00Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı
06:46İstanbul'da sağanak yağış başladı
06:42Hatay'da otomobil evin çatısına düştü: 2 yaralı