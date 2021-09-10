https://tr.sputniknews.com/20210910/isparka-park-edene-iki-seyahat-ucretsiz-hakki-1048786239.html

İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı

İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı

İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T09:50+0300

2021-09-10T09:50+0300

2021-09-10T09:50+0300

türkiye

istanbul

trafik

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

park

ispark

murat çakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102956/19/1029561900_5:0:1196:670_1920x0_80_0_0_694dfcb27dbbe5cc6cfaa8b0340afffe.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğunlaşan İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata sokuyor.Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre İstanbul’da bugünden itibaren İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı kazanacak. İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bedava seyahat uygulamasıyla her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini belirtti. Uygulamanın geçerli olacağı otoparklar şöyle: "Alibeyköy Cep Otogarı, Bahçelievler Ataköy Metro Durağı, Bağcılar Kent Meydanı, Bağcılar Kirazlı Metro Otoparkı, Esenler Adem Baştürk Otoparkı, Esenler Menderes Metro Otoparkı, Eyüpsultan Silahtarağa Otoparkı, Kartal Köprüsü Kavşağı Otoparkı, Kartal Soğanlık Metro Otoparkı, Levent Metro Otoparkı, Maltepe Gülsuyu Metro Otoparkı, Maltepe Küçükyalı Otoparkı, Merter Metro Otoparkı, Merter Metro Zemin Altı Otoparkı, Pendik Tavşantepe Otoparkı, Üsküdar Ünalan Otoparkı.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, trafik, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), park, ispark, murat çakır