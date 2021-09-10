https://tr.sputniknews.com/20210910/isparka-park-edene-iki-seyahat-ucretsiz-hakki-1048786239.html
İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı
İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı
İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T09:50+0300
2021-09-10T09:50+0300
2021-09-10T09:50+0300
türkiye
istanbul
trafik
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
park
ispark
murat çakır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğunlaşan İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata sokuyor.Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre İstanbul’da bugünden itibaren İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı kazanacak. İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bedava seyahat uygulamasıyla her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini belirtti. Uygulamanın geçerli olacağı otoparklar şöyle: "Alibeyköy Cep Otogarı, Bahçelievler Ataköy Metro Durağı, Bağcılar Kent Meydanı, Bağcılar Kirazlı Metro Otoparkı, Esenler Adem Baştürk Otoparkı, Esenler Menderes Metro Otoparkı, Eyüpsultan Silahtarağa Otoparkı, Kartal Köprüsü Kavşağı Otoparkı, Kartal Soğanlık Metro Otoparkı, Levent Metro Otoparkı, Maltepe Gülsuyu Metro Otoparkı, Maltepe Küçükyalı Otoparkı, Merter Metro Otoparkı, Merter Metro Zemin Altı Otoparkı, Pendik Tavşantepe Otoparkı, Üsküdar Ünalan Otoparkı.
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istanbul, trafik, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), park, ispark, murat çakır
İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı
İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı kazanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yoğunlaşan İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata sokuyor.
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine
göre İstanbul’da bugünden itibaren İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı kazanacak.
İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bedava seyahat uygulamasıyla her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini belirtti.
Uygulamanın geçerli olacağı otoparklar şöyle:
"Alibeyköy Cep Otogarı, Bahçelievler Ataköy Metro Durağı, Bağcılar Kent Meydanı, Bağcılar Kirazlı Metro Otoparkı, Esenler Adem Baştürk Otoparkı, Esenler Menderes Metro Otoparkı, Eyüpsultan Silahtarağa Otoparkı, Kartal Köprüsü Kavşağı Otoparkı, Kartal Soğanlık Metro Otoparkı, Levent Metro Otoparkı, Maltepe Gülsuyu Metro Otoparkı, Maltepe Küçükyalı Otoparkı, Merter Metro Otoparkı, Merter Metro Zemin Altı Otoparkı, Pendik Tavşantepe Otoparkı, Üsküdar Ünalan Otoparkı.