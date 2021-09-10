https://tr.sputniknews.com/20210910/israil-basbakani-bennett-uluslararasi-camiayi-irana-karsi-harekete-gecmeye-cagirdi-1048813796.html

İsrail Başbakanı Bennett, uluslararası camiayı İran'a karşı harekete geçmeye çağırdı

İsrail Başbakanı Bennett, uluslararası camiayı İran'a karşı harekete geçmeye çağırdı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tahran yönetiminin nükleer çalışmaları hakkında yalan söylediğini ileri sürerek uluslararası camiadan İran'a karşı hızlıca... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T22:56+0300

2021-09-10T22:56+0300

2021-09-10T22:56+0300

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iran nükleer görüşmeleri

iran nükleer anlaşması

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Bennett yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer programına ilişkin raporuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.UAEA'nın 7 Eylül'deki raporuna atıfta bulunan Bennett, "İsrail, İran'ın dünyaya yalan söylemeye devam ettiğini ve uluslararası taahhütlerini reddederken nükleer silah geliştirme programını ilerlettiğini kanıtlayan raporda yansıtılan durumun resmine son derece ciddiyetle bakıyor." ifadesini kullandı.İsrail'in İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağını söyleyen Bennett, "İran'ın şiddetli eylemlerine uygun ve hızlı bir uluslararası tepki çağrısında bulunuyorum. UAEA raporu, harekete geçme zamanının şimdi olduğu konusunda uyarıyor; bu nedenle, İran'ın müzakereler yoluyla yolunu değiştirmeye hazır olacağı şeklindeki saf beklentinin temelsiz olduğu kanıtlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.UAEA'nın raporunda, İran'ın mayıs ayından bu yana %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarını dört katına çıkardığı belirtilmişti.

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israil, iran, iran nükleer görüşmeleri, iran nükleer anlaşması