https://tr.sputniknews.com/20210910/istanbulda-saganak-yagis-basladi-1048783452.html

İstanbul'da sağanak yağış başladı

İstanbul'da sağanak yağış başladı

İstanbul'da uyarısı yapılan sağanak yağış gece saatlerinden itibaren başladı. Yağış ilin birçok noktasında devam ediyor. Öte yandan Meteoroloji tarafından... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T06:46+0300

2021-09-10T06:46+0300

2021-09-10T06:45+0300

yaşam

istanbul

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış uyarısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048684350_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71701ca5d32df574a60b1c73aa0192ba.jpg

Meteoloji'nin günlerdir kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbullular bugün yağmurla uyandı. Yağış birçok ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl? Yağışlar hangi illlerde bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Ağustos Cuma günü yurt genelindeki hava durumu tahmini şu şekilde:Kuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgar ve fırtına uyarısıRüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

https://tr.sputniknews.com/20210908/istanbul-ege-karadeniz-ile-antalya-icin-saganak-uyarisi-1048738461.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış uyarısı