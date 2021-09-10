https://tr.sputniknews.com/20210910/istanbulda-saganak-yagis-basladi-1048783452.html
İstanbul'da sağanak yağış başladı
İstanbul'da sağanak yağış başladı
İstanbul'da uyarısı yapılan sağanak yağış gece saatlerinden itibaren başladı. Yağış ilin birçok noktasında devam ediyor. Öte yandan Meteoroloji tarafından... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T06:46+0300
2021-09-10T06:46+0300
2021-09-10T06:45+0300
yaşam
istanbul
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Meteoloji'nin günlerdir kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbullular bugün yağmurla uyandı. Yağış birçok ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl? Yağışlar hangi illlerde bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Ağustos Cuma günü yurt genelindeki hava durumu tahmini şu şekilde:Kuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgar ve fırtına uyarısıRüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
https://tr.sputniknews.com/20210908/istanbul-ege-karadeniz-ile-antalya-icin-saganak-uyarisi-1048738461.html
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istanbul, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış uyarısı
İstanbul'da sağanak yağış başladı
İstanbul'da uyarısı yapılan sağanak yağış gece saatlerinden itibaren başladı. Yağış ilin birçok noktasında devam ediyor. Öte yandan Meteoroloji tarafından Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova çevreleri ile Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoloji'nin günlerdir kuvvetli yağış uyarısının ardından İstanbullular bugün yağmurla uyandı. Yağış birçok ilçelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl? Yağışlar hangi illlerde bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Ağustos Cuma günü yurt genelindeki hava durumu tahmini şu şekilde:
Kuvvetli yağış uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgar ve fırtına uyarısı
Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.