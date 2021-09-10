https://tr.sputniknews.com/20210910/isvecte-cocuklarina-vladimir-putin-adini-vermek-isteyen-cifte-izin-cikmadi-1048815571.html

İsveç'te çocuklarına 'Vladimir Putin' adını vermek isteyen çifte izin çıkmadı

İsveç'te çocuklarına 'Vladimir Putin' adını vermek isteyen çifte izin çıkmadı

İsveç’in Laholm şehrinde bir çift, yeni doğan çocuğuna 'Vladimir Putin' adını koymak istedi. Ancak çiftin talebi Laholm Vergi Dairesi tarafından reddedildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T23:56+0300

2021-09-10T23:56+0300

2021-09-10T23:59+0300

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vergi dairesi

yasak

aile

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Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, İsveç’in Laholm şehrinde bir çift, yasalar gereğince yeni doğan erkek çocuğunun adını vergi dairesine bildirmesi gerekiyordu. Çift, oğullarına Vladimir Putin adını koymak istediklerini bildirdi. Ancak Vergi Dairesi, hiçbir sebep göstermeden bu isteği reddederek anne babadan çocuğa başka bir ad bulmalarını talep etti.İsveç’te, gelecekte insana ‘rahatsızlık’ verebilecek tahmin edilen adlar yasaklanıyor.Daha önce çocuklarına Ford, Michael Jackson, Metallica, Google adlarını vermek isteyen çiftlerin başvuruları da reddedilmişti.

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rusya, vladimir putin, isveç, bebek, çocuk, izin, vergi dairesi, yasak, aile