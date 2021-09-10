https://tr.sputniknews.com/20210910/isvecte-cocuklarina-vladimir-putin-adini-vermek-isteyen-cifte-izin-cikmadi-1048815571.html
İsveç'te çocuklarına 'Vladimir Putin' adını vermek isteyen çifte izin çıkmadı
İsveç'te çocuklarına 'Vladimir Putin' adını vermek isteyen çifte izin çıkmadı
İsveç’in Laholm şehrinde bir çift, yeni doğan çocuğuna 'Vladimir Putin' adını koymak istedi. Ancak çiftin talebi Laholm Vergi Dairesi tarafından reddedildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T23:56+0300
2021-09-10T23:56+0300
2021-09-10T23:59+0300
dünya
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vladimir putin
isveç
bebek
çocuk
izin
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aile
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Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, İsveç’in Laholm şehrinde bir çift, yasalar gereğince yeni doğan erkek çocuğunun adını vergi dairesine bildirmesi gerekiyordu. Çift, oğullarına Vladimir Putin adını koymak istediklerini bildirdi. Ancak Vergi Dairesi, hiçbir sebep göstermeden bu isteği reddederek anne babadan çocuğa başka bir ad bulmalarını talep etti.İsveç’te, gelecekte insana ‘rahatsızlık’ verebilecek tahmin edilen adlar yasaklanıyor.Daha önce çocuklarına Ford, Michael Jackson, Metallica, Google adlarını vermek isteyen çiftlerin başvuruları da reddedilmişti.
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rusya, vladimir putin, isveç, bebek, çocuk, izin, vergi dairesi, yasak, aile
İsveç'te çocuklarına 'Vladimir Putin' adını vermek isteyen çifte izin çıkmadı
23:56 10.09.2021 (güncellendi: 23:59 10.09.2021)
İsveç’in Laholm şehrinde bir çift, yeni doğan çocuğuna 'Vladimir Putin' adını koymak istedi. Ancak çiftin talebi Laholm Vergi Dairesi tarafından reddedildi.
Daily Mail
gazetesinin aktardığına göre, İsveç’
in Laholm
şehrinde bir çift, yasalar gereğince yeni doğan erkek çocuğunun adını vergi dairesine bildirmesi gerekiyordu.
Çift, oğullarına Vladimir Putin adını koymak istediklerini bildirdi. Ancak Vergi Dairesi, hiçbir sebep göstermeden bu isteği reddederek anne babadan çocuğa başka bir ad bulmalarını talep etti.
İsveç’te, gelecekte insana ‘rahatsızlık’ verebilecek tahmin edilen adlar yasaklanıyor.
Daha önce çocuklarına Ford, Michael Jackson, Metallica, Google adlarını vermek isteyen çiftlerin başvuruları da reddedilmişti.