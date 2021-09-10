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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210910/kabilden-yurt-disina-ilk-sivil-ucus-113-yolcu-dohaya-indi-1048786757.html
Kabil’den yurt dışına ilk sivil uçuş: 113 yolcu Doha’ya indi
Kabil’den yurt dışına ilk sivil uçuş: 113 yolcu Doha’ya indi
ABD çekilmeyi tamamladıktan sonra Kabil Havalimanı'ndan ilk ticari yurt dışı uçuş gerçekleşti. Afganistan'ın başkenti Kabil'den havalanan uçak, ABD, İngiltere... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T10:13+0300
2021-09-10T10:12+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
doha
uçuş
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ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kısa sürede kontrolü Taliban* ele aldı. Uluslararası kamuoyunun gözünün çevrildiği bölgede, Batılı ülkeler tahliye sürecini tamamladı.Binlerce kişinin akın ettiği görüntülerle gündeme gelen Kabil Havalimanı’yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Afganistan’ın dünyaya açılan kapısı olan, işletilmesi için Taliban’ın Türkiye ve Katar’a teklif götürdüğü havalimanından, ABD çekildikten sonra yurt dışına ilk ticari uçuş gerçekleşti.The Guardian’ın haberine göre uluslararası yolcuları taşıyan Katar Havayolları’na ait uçak Kabil’den kalktıktan sonra Katar’ın başkenti Doha’ya iniş yaptı. 113 kişiyi taşıyan uçaktaki yolcuların ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Hollanda ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu yabancı ülke vatandaşları olduğu belirtildi.Söz konusu uçuşun ardından ABD’den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban ve Katarlı yetkililere teşekkür etti. Blinken, uçuşun ABD’nin Afganistan’dan ayrılmaya devam edecek olan kişilere yardım edeceğinin en somut göstergesi olduğunu söyledi.*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210907/cavusoglu-kabil-havalimani-ile-ilgili-katar-ve-abd-ile-birlikte-calisiyoruz-1048679996.html
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afganistan, taliban, doha, uçuş

Kabil’den yurt dışına ilk sivil uçuş: 113 yolcu Doha’ya indi

10:13 10.09.2021
© The GuardianKabil’den yurt dışına ilk sivil uçuş
Kabil’den yurt dışına ilk sivil uçuş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© The Guardian
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ABD çekilmeyi tamamladıktan sonra Kabil Havalimanı'ndan ilk ticari yurt dışı uçuş gerçekleşti. Afganistan'ın başkenti Kabil'den havalanan uçak, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Hollanda ve Almanya vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 113 kişiyi Katar'ın başkenti Doha'ya götürdü.
ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede kısa sürede kontrolü Taliban* ele aldı. Uluslararası kamuoyunun gözünün çevrildiği bölgede, Batılı ülkeler tahliye sürecini tamamladı.
Binlerce kişinin akın ettiği görüntülerle gündeme gelen Kabil Havalimanı’yla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Afganistan’ın dünyaya açılan kapısı olan, işletilmesi için Taliban’ın Türkiye ve Katar’a teklif götürdüğü havalimanından, ABD çekildikten sonra yurt dışına ilk ticari uçuş gerçekleşti.
Mevlüt Çavuşoğlu - Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
TÜRKİYE
Çavuşoğlu: Kabil Havalimanı ile ilgili Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz
7 Eylül, 10:53
The Guardian’ın haberine göre uluslararası yolcuları taşıyan Katar Havayolları’na ait uçak Kabil’den kalktıktan sonra Katar’ın başkenti Doha’ya iniş yaptı. 113 kişiyi taşıyan uçaktaki yolcuların ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Hollanda ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu yabancı ülke vatandaşları olduğu belirtildi.
Söz konusu uçuşun ardından ABD’den de bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban ve Katarlı yetkililere teşekkür etti. Blinken, uçuşun ABD’nin Afganistan’dan ayrılmaya devam edecek olan kişilere yardım edeceğinin en somut göstergesi olduğunu söyledi.
*Rusya ve diğer ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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