https://tr.sputniknews.com/20210910/kadin-hasta-hemsireye-saldirdi-kufurler-savurdu-saclarini-yoldu-1048803360.html

Kadın hasta, hemşireye saldırdı: Küfürler savurdu, saçlarını yoldu

Kadın hasta, hemşireye saldırdı: Küfürler savurdu, saçlarını yoldu

Gaziantep’te bir hasta, görev başındaki hemşireye önce küfürler savurdu sonra da saldırarak saçlarını yoldu. Yaşanan olayın ardından neye uğradığını şaşıran ve... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T16:41+0300

2021-09-10T16:41+0300

2021-09-10T16:41+0300

türkiye

saldırı

gaziantep

hemşire

hasta

sağlık çalışanı

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Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, hastanenin poliklinik servisinde hemşire olarak çalışan Nurcan Kütük’e, N.Y. isimli kadın hasta randevu aldığı servisin nerede olduğunu sordu. Servisin karşı koridorda olduğunu söyleyen hemşire, aynı soruyla birkaç kez daha karşılaşınca işaret parmağı ile servisin olduğu noktayı gösterdi.Bunun üzerine sinirlenmeye başlayan ve kendisinin muhatap alınmadığını düşünen N.Y. isimli kadın hasta, iddiaya göre hemşire Nurcan Kütük’e hakaretler ve küfürler savurmaya başladı. Küfürlere ve hakaretlere tepki gösteren Nurcan Kütük, bu sefer de fiziki saldırıya uğradı. Hemşirenin saçlarına yapışan şüpheli, bir avuç dolusu saçı kökünden söktü, hemşirenin kollarını çizdi, tırnağını kanattı. ‘Önce hakaret ve küfürler savurdu, sonra birdenbire saldırdı’Yaşadığı olay nedeniyle şok geçirdiğini söyleyen ve olay anlarını anlatan hemşire Nurcan Kütük, “Birdenbire hiç anlamadığım bir şekilde hasta bana saldırdı. Sebebini hala bilmiyorum. Türlü türlü hakaretler ve tehditler savurdu. Bana saldıran kadın hasta, bir arkadaşımıza KBB polikliniğinin yerini soruyor. Arkadaşımız da yerini gösteriyor. Ona rağmen tekrar gelip bana aynı servisin yerini sordu. Ben de o sırada telefonla konuştuğum için elimle servisin olduğu noktayı gösterdim. Sonrasında kadın hasta dışarıya çıktı ve bana küfürler hakaretler savurmaya başladı. Ben de çıkıp ne diyorsun, neden böyle konuşuyorsun diye sordum. Ne için bana hakaret ediyorsun, bunu hak edecek ne yaptım dedim. O da bana, 'istediğimi yaparım kaybedecek hiçbir şeyim yok' dedi. Sonrasında birdenbire beni göğsümden itti. O kadar kuvvetliydi ki yani bilmiyorum erkek kuvveti vardı. Ben de kendimi savunmak için ellerimle onu ittim" dedi.‘Saçlarımın ön tarafının hemen hemen hepsini yoldu’Olayın devamında saldırgan kadının saçlarını tutup yolduğunu vurgulayan hemşire Nurcan Kütük, "Bu esnada saçlarımı tuttu ve yolana kadar bırakmadı. Saçlarımın ön tarafının hemen hemen hepsini yoldu. Kafamda kanama ve kızarma oluştu. Bu olaydan sonra psikolojim çok bozuldu. Kolumda çizik var, tırnağımda da kanama vardı" ifadelerini kullandı.‘Şikayette bulundum, darp raporu aldım’Kendisine saldıran kadının daha sonra tehditler savurduğunu da ifade eden hemşire Kütük, "Sonrasında da kaybedecek hiçbir şeyim yok diyerek bana, 'sen dışarıda göreceksin, gerekirse seni işten attıracağım' dedi ve küfürler savurarak gitti. Olaydan sonra şikayette bulundum, gereken her şeyi yaptım. Basit tıbbi müdahale ile giderilemez raporu aldım. Darp raporu aldım. Bu olaydan sonra çok üzüldüm" şeklinde konuştu.

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saldırı, gaziantep, hemşire, hasta, sağlık çalışanı