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https://tr.sputniknews.com/20210910/kamu-kurumlarinin-personel-alimlari-e-devlet-ile-tek-noktadan-yapilacak-1048807970.html
Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışma sonucu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi. Böylece, kamu... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T18:44+0300
2021-09-10T18:44+0300
türkiye
memur
e-devlet
kamu
kadro
kamu görevlisi
sözleşme
sözleşmeli öğretmen
işe alım
toplu sözleşme
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetlerin günden güne arttığı belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışmalar sonucu 'Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti'nin de sisteme entegre edildiği bildirildi.Hizmet sayesinde, kamu kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama, PTT-HGS Bakiye Yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmetlerinin e-Devlet üzerinden verildiği ifade edildi.Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı-İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) Hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı-Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu Hizmeti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)-Tapu Devri İşlemleri Hizmeti'ne de vatandaşların e-Devlet üzerinden alabildiği bilgisi verildi.e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yenisinin eklenmesi için de çalışmaların hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik başvuru ve fesih başvuru hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının öngörüldüğü belirtildi.Açıklamada, "Araçlarım Konsept Hizmeti" gibi belli bir konuda birçok kurum tarafından sunulan hizmetlerin bir araya getirilerek tek noktadan erişimin sağlanacağı konsept hizmetlerin sayısının da arttırılmasının amaçlandığı işaret edilerek, yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin arttırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.'Vatandaşlar, e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdi'Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojinin gelişmesiyle e-Devlet altyapısının da güçlendiğini ifade etti.Vatandaşların e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, e-Devlet Kapısı'nda yapılan işlemlere ilişkin şunları kaydetti:"e-Devlet Kapısı'nda bu yılın 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı-HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı."
https://tr.sputniknews.com/20210429/icisleri-bakanligi-calisma-izni-belgesi-e-devlet-uzerinden-alinabilecek-1044389065.html
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memur, e-devlet, kamu, kadro, kamu görevlisi, sözleşme, sözleşmeli öğretmen, işe alım, toplu sözleşme, resmi kurum, toplu iş sözleşmesi , sözleşmeli personel, sözleşmeli subay

Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak

18:44 10.09.2021
© AAKamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışma sonucu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi. Böylece, kamu kurumlarına personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetlerin günden güne arttığı belirtilerek, Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yürütülen çalışmalar sonucu 'Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı Hizmeti'nin de sisteme entegre edildiği bildirildi.
Hizmet sayesinde, kamu kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama, PTT-HGS Bakiye Yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmetlerinin e-Devlet üzerinden verildiği ifade edildi.
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı-İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) Hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı-Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kira Yardımı Başvurusu Hizmeti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)-Tapu Devri İşlemleri Hizmeti'ne de vatandaşların e-Devlet üzerinden alabildiği bilgisi verildi.
e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yenisinin eklenmesi için de çalışmaların hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, su ve kanalizasyon idarelerinin abonelik başvuru ve fesih başvuru hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Araçlarım Konsept Hizmeti" gibi belli bir konuda birçok kurum tarafından sunulan hizmetlerin bir araya getirilerek tek noktadan erişimin sağlanacağı konsept hizmetlerin sayısının da arttırılmasının amaçlandığı işaret edilerek, yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin arttırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
e-devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2021
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'Vatandaşlar, e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdi'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, teknolojinin gelişmesiyle e-Devlet altyapısının da güçlendiğini ifade etti.
Vatandaşların e-Devlet hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, e-Devlet Kapısı'nda yapılan işlemlere ilişkin şunları kaydetti:
"e-Devlet Kapısı'nda bu yılın 8 aylık döneminde 5 milyar 514 milyon 941 bin 632 işlem yapıldı. Aynı dönemde vatandaşlar en çok Sosyal Güvenlik Kurumu-4A Hizmet Dökümü, Türkiye Noterler Birliği-Adıma Tescilli Araç Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama, Sağlık Bakanlığı-HES Kodu Üretme ve Listeleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi hizmetleri üzerinden işlem yaptı."
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