https://tr.sputniknews.com/20210910/kocaelide-polisin-durdurdugu-aractan-112-gocmen-cikti-1048786601.html

Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 göçmen çıktı

Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 göçmen çıktı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 112 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T10:04+0300

2021-09-10T10:04+0300

2021-09-10T10:04+0300

türkiye

kocaeli

polis

göçmen

tir

tutuklama

göç idaresi

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İHA’nın haberine göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesinde göçmen taşındığı bilgisine ulaşıldı.Ekipler tarafından takibe alınan TIR, Kocaeli geçişinde durduruldu. Yapılan aramalarda TIR'ın dorsesinde 112 kaçak göçmen yakalandı. TIR’ın dorsesinden indirilen göçmenler, gerekli işlemleri için İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.Olayla ilgili araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

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kocaeli, polis, göçmen, tir, tutuklama, göç idaresi