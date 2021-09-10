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Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 göçmen çıktı
Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 göçmen çıktı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 112 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T10:04+0300
2021-09-10T10:04+0300
türkiye
kocaeli
polis
göçmen
tir
tutuklama
göç idaresi
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İHA’nın haberine göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesinde göçmen taşındığı bilgisine ulaşıldı.Ekipler tarafından takibe alınan TIR, Kocaeli geçişinde durduruldu. Yapılan aramalarda TIR'ın dorsesinde 112 kaçak göçmen yakalandı. TIR’ın dorsesinden indirilen göçmenler, gerekli işlemleri için İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.Olayla ilgili araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
kocaeli
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kocaeli, polis, göçmen, tir, tutuklama, göç idaresi

Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 göçmen çıktı

10:04 10.09.2021
© İHATEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 112 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 112 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 112 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İHA’nın haberine göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesinde göçmen taşındığı bilgisine ulaşıldı.
Ekipler tarafından takibe alınan TIR, Kocaeli geçişinde durduruldu. Yapılan aramalarda TIR'ın dorsesinde 112 kaçak göçmen yakalandı. TIR’ın dorsesinden indirilen göçmenler, gerekli işlemleri için İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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