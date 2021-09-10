https://tr.sputniknews.com/20210910/kremlin-almanya-merkelden-sonra-da-rus-dogalgaza-ilgi-gosterecek-1048782402.html

Kremlin: Almanya Merkel’den sonra da Rus doğalgazına ilgi gösterecek

Kremlin: Almanya Merkel’den sonra da Rus doğalgazına ilgi gösterecek

Ek doğalgaz hacimlerini elde etmenin Almanya’nın çıkarına olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu ülkenin yeni yönetiminin de bu çıkarları gütmesi... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T04:48+0300

2021-09-10T04:48+0300

2021-09-10T04:49+0300

ekonomi

rusya

almanya

angela merkel

kremlin

dmitriy peskov

kuzey akım-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048396047_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b3f063d6513a617cce2553e95ffcaa20.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, yeni Almanya hükümetinin mevcut Başbakan Angela Merkel’den farklı olarak Rusya’yla anlaşmalara yönelik mesafeli davranacağı yönündeki endişeleri değerlendirdi.Peskov, “Şansölye Merkel’in hiçbir zaman kişisel yükümlülüğü olmadı. Almanya’nın her bir Başbakanı, Almanya Federal Cumhuriyeti olarak yükümlülükler taşıyor. Merkel de aynısı yaptı, ülkesinin çıkarlarını savundu ve savunmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü, “Birçok Avrupa ülkesi olduğu gibi Almanya’nın çıkarları şu anda ek doğalgaz hacimlerini elde etme ihtiyacını dikte ediyor. Yeni Almanya hükümeti de bu çıkarları gütmesi gerekiyor ve bunu yapacaklar” diye ekledi.

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, almanya, angela merkel, kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım-2