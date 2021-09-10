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Kremlin: Almanya Merkel’den sonra da Rus doğalgazına ilgi gösterecek
Kremlin: Almanya Merkel’den sonra da Rus doğalgazına ilgi gösterecek
Ek doğalgaz hacimlerini elde etmenin Almanya’nın çıkarına olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu ülkenin yeni yönetiminin de bu çıkarları gütmesi... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T04:48+0300
2021-09-10T04:49+0300
ekonomi
rusya
almanya
angela merkel
kremlin
dmitriy peskov
kuzey akım-2
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, yeni Almanya hükümetinin mevcut Başbakan Angela Merkel’den farklı olarak Rusya’yla anlaşmalara yönelik mesafeli davranacağı yönündeki endişeleri değerlendirdi.Peskov, “Şansölye Merkel’in hiçbir zaman kişisel yükümlülüğü olmadı. Almanya’nın her bir Başbakanı, Almanya Federal Cumhuriyeti olarak yükümlülükler taşıyor. Merkel de aynısı yaptı, ülkesinin çıkarlarını savundu ve savunmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Kremlin Sözcüsü, “Birçok Avrupa ülkesi olduğu gibi Almanya’nın çıkarları şu anda ek doğalgaz hacimlerini elde etme ihtiyacını dikte ediyor. Yeni Almanya hükümeti de bu çıkarları gütmesi gerekiyor ve bunu yapacaklar” diye ekledi.
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rusya, almanya, angela merkel, kremlin, dmitriy peskov, kuzey akım-2

Kremlin: Almanya Merkel’den sonra da Rus doğalgazına ilgi gösterecek

04:48 10.09.2021 (güncellendi: 04:49 10.09.2021)
© REUTERS / Maxim ShemetovKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Ek doğalgaz hacimlerini elde etmenin Almanya’nın çıkarına olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu ülkenin yeni yönetiminin de bu çıkarları gütmesi gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, yeni Almanya hükümetinin mevcut Başbakan Angela Merkel’den farklı olarak Rusya’yla anlaşmalara yönelik mesafeli davranacağı yönündeki endişeleri değerlendirdi.

Peskov, “Şansölye Merkel’in hiçbir zaman kişisel yükümlülüğü olmadı. Almanya’nın her bir Başbakanı, Almanya Federal Cumhuriyeti olarak yükümlülükler taşıyor. Merkel de aynısı yaptı, ülkesinin çıkarlarını savundu ve savunmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, “Birçok Avrupa ülkesi olduğu gibi Almanya’nın çıkarları şu anda ek doğalgaz hacimlerini elde etme ihtiyacını dikte ediyor. Yeni Almanya hükümeti de bu çıkarları gütmesi gerekiyor ve bunu yapacaklar” diye ekledi.
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