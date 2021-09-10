Kremlin: Rusya'daki seçimlere yönelik dış müdahaleye karşı koruma sistemimiz var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Seçimlere müdahale etmeye çalışacaklarından şüphemiz yok. Tanrıya şükürler, bu riskleri engelleyen sistemimiz oldukça iyi ayarlanmış durumda” ifadesini kullandı.Peskov, “Riskler gerçekten var, bunu net bir şekilde bilmek gerekiyor” diye ekledi.‘Seçimlerde yabancı medyanın faaliyeti kısıtlanmıyor’Rusya’daki seçimlerde yabancı medyanın çalışmalarının kısıtlandığı yönündeki iddiaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Kimse onların çalışmalarını kısıtlamıyor. Bu çok önemli. Yabancı medya yerel medya ile aynı haklara sahip” diye kaydetti.
Rusya’daki seçimlere dışarıdan müdahale girişimlerinin olacağı yönünde şüphelerinin olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, bu girişimleri engelleyen sisteme sahip olduklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Seçimlere müdahale etmeye çalışacaklarından şüphemiz yok. Tanrıya şükürler, bu riskleri engelleyen sistemimiz oldukça iyi ayarlanmış durumda” ifadesini kullandı.
Peskov, “Riskler gerçekten var, bunu net bir şekilde bilmek gerekiyor” diye ekledi.
‘Seçimlerde yabancı medyanın faaliyeti kısıtlanmıyor’
Rusya’daki seçimlerde yabancı medyanın çalışmalarının kısıtlandığı yönündeki iddiaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Kimse onların çalışmalarını kısıtlamıyor. Bu çok önemli. Yabancı medya yerel medya ile aynı haklara sahip” diye kaydetti.