Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/kremlin-rus-secimlere-dis-mudahaleye-karsi-koruma-sistemimiz-var-1048781902.html
Kremlin: Rusya'daki seçimlere yönelik dış müdahaleye karşı koruma sistemimiz var
Kremlin: Rusya'daki seçimlere yönelik dış müdahaleye karşı koruma sistemimiz var
Rusya’daki seçimlere dışarıdan müdahale girişimlerinin olacağı yönünde şüphelerinin olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, bu girişimleri engelleyen... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T04:07+0300
2021-09-10T04:15+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048551233_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_49b54e50bfea55fd7025ff51a1c65f7c.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Seçimlere müdahale etmeye çalışacaklarından şüphemiz yok. Tanrıya şükürler, bu riskleri engelleyen sistemimiz oldukça iyi ayarlanmış durumda” ifadesini kullandı.Peskov, “Riskler gerçekten var, bunu net bir şekilde bilmek gerekiyor” diye ekledi.‘Seçimlerde yabancı medyanın faaliyeti kısıtlanmıyor’Rusya’daki seçimlerde yabancı medyanın çalışmalarının kısıtlandığı yönündeki iddiaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Kimse onların çalışmalarını kısıtlamıyor. Bu çok önemli. Yabancı medya yerel medya ile aynı haklara sahip” diye kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048551233_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_546edb10826ee6c1def9748bbe7d9606.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, seçim

Kremlin: Rusya'daki seçimlere yönelik dış müdahaleye karşı koruma sistemimiz var

04:07 10.09.2021 (güncellendi: 04:15 10.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Dmitriy Peskov
 Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya’daki seçimlere dışarıdan müdahale girişimlerinin olacağı yönünde şüphelerinin olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, bu girişimleri engelleyen sisteme sahip olduklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında, “Seçimlere müdahale etmeye çalışacaklarından şüphemiz yok. Tanrıya şükürler, bu riskleri engelleyen sistemimiz oldukça iyi ayarlanmış durumda” ifadesini kullandı.

Peskov, “Riskler gerçekten var, bunu net bir şekilde bilmek gerekiyor” diye ekledi.

‘Seçimlerde yabancı medyanın faaliyeti kısıtlanmıyor’

Rusya’daki seçimlerde yabancı medyanın çalışmalarının kısıtlandığı yönündeki iddiaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü, “Kimse onların çalışmalarını kısıtlamıyor. Bu çok önemli. Yabancı medya yerel medya ile aynı haklara sahip” diye kaydetti.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:25Yangın anında 2 yaşındaki çocuk, 4. kattan aşağı atılarak kurtarıldı
04:17ABD: Taliban ile ilgili bir genelleme yapmaya hazır değiliz
04:07Kremlin: Rusya'daki seçimlere yönelik dış müdahaleye karşı koruma sistemimiz var
03:57İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde faaliyet gösteren grupları vurdu
03:34Fas'ta nihai seçim sonuçları açıklandı
03:26Dünya evine girmeyi hayal ederken cezaevine girdi
03:14Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı
02:55Nobel ödüllü Malala: Harekete geçmezsek birçok Afgan kızı benimle aynı hikayeyi paylaşabilir
02:47BMGK'da Afganistan oturumu: Türkiye, "Taliban ile kademeli angajman, doğru yaklaşım'' mesajı verdi
02:45Teksas Valisi sosyal medya şirketlerinin, kullanıcıları görüşleri nedeniyle engellemesini yasakladı
02:24ABD'nin Illinois eyaletinde silahlı saldırı: 12 kişi vuruldu
02:19Fransa'da Beşar Esad'ın amcasına verilen 4 yıl hapis cezası onandı
02:06İtalya'dan 3'üncü doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık: 'En kırılgan olanlardan başlayacağız'
01:49Anamur’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
01:40Düzce'de 3 saat önce evlenen çift motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
01:25Polonya'da inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
01:08Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi
01:08BM: Afgan ekonomisinin çökmemesi için ülkeye para girişine izin veren geçici anlaşma gerek
01:03Dünyanın ilk 'Kel Festivali'nde jiletler ücretsiz dağıtılacak
00:43Putin: Rusya ve Belarus ortak sanayi politikasına geçiyor