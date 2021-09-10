https://tr.sputniknews.com/20210910/kremlin-talibanin-goreve-gelis-torenine-katilmayacagiz-1048796535.html

Kremlin: Taliban’in göreve geliş törenine katılmayacağız

Kremlin: Taliban’in göreve geliş törenine katılmayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan’da Taliban hükümetinin resmen görevine başlayacağı törene Rusya’nın hiçbir biçimde katılmayacaklarını söyledi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T14:08+0300

2021-09-10T14:08+0300

2021-09-10T14:08+0300

rusya

afganistan

taliban

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın belirlediği hükümetin görevine başlayacağı törene Rusya’nın katılıp katılmayacağı soruları üstüne, “Rusya (Taliban hükümetinin göreve başlama törenine) hiçbir biçimde katılım sağlamayacak” dedi.Taliban içinden bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, yarın gerçekleştirilecek törene Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran’ın temsilcilerinin davet edildiğini söylemişti.Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko daha önce sorular üstüne, Taliban hükümetinin göreve gelme törenine Rusya’dan bir heyetin gönderilmeyeceğini, törene katılma kararı alınırsa bunun büyükelçi düzeyinde olacağını sandığını kaydemişti.Kremlin: Taliban’ın yönetime gelişinin kazananı yokBunun yanında Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da ‘Taliban’ın yönetime gelişiyle Rusya’nın kaybeden taraf olup olmadığı’ şeklindeki soru karşısında şunları söyledi: Kremlin Sözcüsü, ‘Afganistan’daki terör tehdidinin ülke sınırlarının dışına çıkması hâlinde Rusya’nın uluslararası terörizm ile savaşıp savaşmayacağı’ sorusu üstüneyse, “Rusya uluslararası terörizm ile daima savaşıyor” vurgusunu yaptı.

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rusya, afganistan, taliban