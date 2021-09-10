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Kremlin: Taliban’in göreve geliş törenine katılmayacağız
Kremlin: Taliban’in göreve geliş törenine katılmayacağız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan’da Taliban hükümetinin resmen görevine başlayacağı törene Rusya’nın hiçbir biçimde katılmayacaklarını söyledi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T14:08+0300
2021-09-10T14:08+0300
rusya
afganistan
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın belirlediği hükümetin görevine başlayacağı törene Rusya’nın katılıp katılmayacağı soruları üstüne, “Rusya (Taliban hükümetinin göreve başlama törenine) hiçbir biçimde katılım sağlamayacak” dedi.Taliban içinden bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, yarın gerçekleştirilecek törene Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran’ın temsilcilerinin davet edildiğini söylemişti.Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko daha önce sorular üstüne, Taliban hükümetinin göreve gelme törenine Rusya’dan bir heyetin gönderilmeyeceğini, törene katılma kararı alınırsa bunun büyükelçi düzeyinde olacağını sandığını kaydemişti.Kremlin: Taliban’ın yönetime gelişinin kazananı yokBunun yanında Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da ‘Taliban’ın yönetime gelişiyle Rusya’nın kaybeden taraf olup olmadığı’ şeklindeki soru karşısında şunları söyledi: Kremlin Sözcüsü, ‘Afganistan’daki terör tehdidinin ülke sınırlarının dışına çıkması hâlinde Rusya’nın uluslararası terörizm ile savaşıp savaşmayacağı’ sorusu üstüneyse, “Rusya uluslararası terörizm ile daima savaşıyor” vurgusunu yaptı.
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rusya, afganistan, taliban

Kremlin: Taliban’in göreve geliş törenine katılmayacağız

14:08 10.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan’da Taliban hükümetinin resmen görevine başlayacağı törene Rusya’nın hiçbir biçimde katılmayacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın belirlediği hükümetin görevine başlayacağı törene Rusya’nın katılıp katılmayacağı soruları üstüne, “Rusya (Taliban hükümetinin göreve başlama törenine) hiçbir biçimde katılım sağlamayacak” dedi.
Taliban içinden bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, yarın gerçekleştirilecek törene Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran’ın temsilcilerinin davet edildiğini söylemişti.
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko daha önce sorular üstüne, Taliban hükümetinin göreve gelme törenine Rusya’dan bir heyetin gönderilmeyeceğini, törene katılma kararı alınırsa bunun büyükelçi düzeyinde olacağını sandığını kaydemişti.

Kremlin: Taliban’ın yönetime gelişinin kazananı yok

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü Peskov, Afganistan’da ‘Taliban’ın yönetime gelişiyle Rusya’nın kaybeden taraf olup olmadığı’ şeklindeki soru karşısında şunları söyledi:
“Hiçbirimiz kazanan taraf değiliz. Zira şu an için Afganistan’ın narkotik trafiğinin baş kaynağı olmayı sürdürüp sürdürmeyeceği sorusu güncelliğini koruyor. Afganistan’ın terörist grupların rahatça hareket edebildiği bir yer olmayı sürdürüp sürdürmeyeceği sorusu cevaplanmış değil. Bu tehditler var olmaya devam ettikçe kazanan bir taraftan bahsedilemez.”
Kremlin Sözcüsü, ‘Afganistan’daki terör tehdidinin ülke sınırlarının dışına çıkması hâlinde Rusya’nın uluslararası terörizm ile savaşıp savaşmayacağı’ sorusu üstüneyse, “Rusya uluslararası terörizm ile daima savaşıyor” vurgusunu yaptı.
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