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https://tr.sputniknews.com/20210910/kubada-kovid-19a-karsi-2-yas-ustu-cocuklarin-asilanmasina-baslandi-1048784584.html
Küba’da Kovid-19'a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı
Küba’da Kovid-19'a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı
Küba, aşılama yaşını 2'ye kadar düşüren ilk ülke oldu. Ülkede, çocukların okula dönüşü için 2 yaş üstü çocukların Kovid-19’a karşı aşılanmasına başlandı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T08:57+0300
2021-09-10T08:56+0300
dünya
küba
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Küba’da geçtiğimiz günlerde yerli Covid-19 aşısı olan Soberana 02’nin çocuklarda kullanılmasına onay verilmesinin ardından salgın nedeniyle ara verilen eğitim-öğretimin yeniden başlatılması için çalışmalar başladı. Okula dönüş hazırlığı yapan Küba’da, 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı. Küba, aşılama yaşını 2'ye kadar düşüren ilk ülke oldu.Kübalı bilim adamları yerli Kovid-19 aşısının, güvenli ve etkili olduğunu ifade ederek, hükümetin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) aşının onaylanması adına başvuracaklarını bildirdi.Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 aşılama programı ile bugüne kadar 4 milyondan fazla kişinin tamamen aşılandığı ifade edildi. Bakanlık, çocuklara yönelik aşı uygulamasının ilk olarak son günlerde vaka ve can kayıpların arttığı Cienfuegos’da başlatıldığını açıklarken, şu ana kadar kaç çocuğun aşılandığı hakkında bilgi vermedi.Kasımda yüzde 90 hedefiHükümet yetkilileri ayrıca, sınırdaki kısıtlamaların kaldırılarak uluslararası ulaşıma tekrar açmayı planladıklarını ifade ederek, kasım ayı ortasına kadar 11,2 milyonluk nüfusun yüzde 90’dan fazlasını Kovid-19’a karşı tamamen aşılamayı umduklarını belirtti. Küba’nın Baş Epidemiyoloğu Dr. Francisco Duran Garcia yaptığı açıklamada, "Çocuklarda pozitif Kovid-19 vakalarının artmasından dolayı ailelerin kendilerini daha fazla koruması gerekiyor, bu sebeple biz de kendi çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyoruz" dedi. Küba’da salgının başından bu yana 720 bin 739 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 6 bin 56 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak yetkililer geçtiğimiz günlerde Kovid-19’a ilişkin vaka ve can kaybı sayısının çok daha yüksek olabileceğini kabul etti.
https://tr.sputniknews.com/20200316/kuba-koronavirus-tedavisinde-etkili-olan-ilaclarin-uretimi-icin-garanti-verdi-1041609020.html
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küba, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Küba’da Kovid-19'a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı

08:57 10.09.2021
© AP Photo / Ramon Espinosaçocuk - maske - koronavirüs - Havana - Küba
çocuk - maske - koronavirüs - Havana - Küba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
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Küba, aşılama yaşını 2'ye kadar düşüren ilk ülke oldu. Ülkede, çocukların okula dönüşü için 2 yaş üstü çocukların Kovid-19’a karşı aşılanmasına başlandı.
Küba’da geçtiğimiz günlerde yerli Covid-19 aşısı olan Soberana 02’nin çocuklarda kullanılmasına onay verilmesinin ardından salgın nedeniyle ara verilen eğitim-öğretimin yeniden başlatılması için çalışmalar başladı.
Okula dönüş hazırlığı yapan Küba’da, 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı. Küba, aşılama yaşını 2'ye kadar düşüren ilk ülke oldu.
Kübalı bilim adamları yerli Kovid-19 aşısının, güvenli ve etkili olduğunu ifade ederek, hükümetin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) aşının onaylanması adına başvuracaklarını bildirdi.
Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 aşılama programı ile bugüne kadar 4 milyondan fazla kişinin tamamen aşılandığı ifade edildi. Bakanlık, çocuklara yönelik aşı uygulamasının ilk olarak son günlerde vaka ve can kayıpların arttığı Cienfuegos’da başlatıldığını açıklarken, şu ana kadar kaç çocuğun aşılandığı hakkında bilgi vermedi.
Küba'da ilaç endüstrisi, koronavirüs tedavisinde kullanılacak 22 ilacın üretilmesi konusunda garanti verdi. Bu ilaçlar arasında, hastalıkla mücadele konusunda etkili olduğu görülen 'Interferon Alpha 2B' de bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2020
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Küba, koronavirüs tedavisinde etkili olan ilaçların üretimi için garanti verdi
16 Mart 2020, 14:17

Kasımda yüzde 90 hedefi

Hükümet yetkilileri ayrıca, sınırdaki kısıtlamaların kaldırılarak uluslararası ulaşıma tekrar açmayı planladıklarını ifade ederek, kasım ayı ortasına kadar 11,2 milyonluk nüfusun yüzde 90’dan fazlasını Kovid-19’a karşı tamamen aşılamayı umduklarını belirtti.
Küba’nın Baş Epidemiyoloğu Dr. Francisco Duran Garcia yaptığı açıklamada, "Çocuklarda pozitif Kovid-19 vakalarının artmasından dolayı ailelerin kendilerini daha fazla koruması gerekiyor, bu sebeple biz de kendi çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyoruz" dedi.
Küba’da salgının başından bu yana 720 bin 739 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 6 bin 56 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak yetkililer geçtiğimiz günlerde Kovid-19’a ilişkin vaka ve can kaybı sayısının çok daha yüksek olabileceğini kabul etti.
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