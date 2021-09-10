https://tr.sputniknews.com/20210910/kuruyan-kanaldaki-baliklari-pet-siselerle-nehre-tasiyip-olumden-kurtardi-1048791724.html

Kuruyan kanaldaki balıkları pet şişelerle nehre taşıyıp, ölümden kurtardı

Kuruyan kanaldaki balıkları pet şişelerle nehre taşıyıp, ölümden kurtardı

Edirne'de öğretmen Süleyman Ekiz, çeltik tarlaları için kullanılan, hasat sone erdiği için su pompalanmayan kanaldaki az miktar suda ölüm tehlikesiyle karşı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T12:40+0300

2021-09-10T12:40+0300

2021-09-10T12:40+0300

yaşam

edirne

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hayvansever

hayvan

kanal

balık

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Edirne'de DSİ'ye ait olan ve işletmesi Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifi'ne devredilen sulama kanalı, çeltik tarlalarının sulama sezonunun bitmesiyle kurumaya terk edildi. Meriç'ten daha önce pompalanan sularla kanala gelen balıklar da ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.Kanalın geçtiği İstasyon Mahallesi'nde durumu fark eden coğrafya öğretmeni Süleyman Ekiz, balıkları su dolu pet şişelere doldurdu ve aracıyla yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Tunca Nehri'ne bıraktı.'Binlerce balık ölmek üzere'Sulama kanalında çok fazla balık olduğunu, kendi çabasıyla balıkları kurtarmaya çalıştığını belirten Ekiz, "Sanıyorum, çeltik sulamaları durunca sular kesilmiş ve binlerce balık kanalda susuz kalmış ve ölmek üzereler. Bu kanala çeltik sulamaları için zaman zaman su veriliyor. Pompayı kapattıkları zaman burası biraz daha çukur olduğu için su kalmıyor. Bu nedenle de bu balıklar burada kalmış. Kurtarılmazlarsa ölecekler. Su kurursa tamamen ölecekler. Bugünümü bunlara ayırdım, kurtarabildiğim kadarını kurtaracağım" diye konuştu.Yetkililerden konuyla ilgili destek beklediğini söyleyen Ekiz, "İnşallah, yetkililer destek verirler çünkü aşağı yukarı o kanalda 15-20 bin balık var. Kanaldaki sular kesilince hepsi orada kalıyor. Ben tesadüfen rastladım. 7-8 kez nehre gidip geldim, artık gücüm kalmadı. Yetkililerden rica ediyorum, inşallah o balıkları kurtarırlar" dedi.Kanala yeniden su verildiHaber verilmesi üzerine ise DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri devreye girerek sulama kanalına yeniden su bırakılmasını sağladı. Kooperatif yetkilileri de sulama sezonunun bitmesiyle birlikte kanala Meriç Nehri'nden su akışının durdurulduğunu belirterek, gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.

edirne

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edirne, öğretmen, hayvansever, hayvan, kanal, balık