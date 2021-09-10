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https://tr.sputniknews.com/20210910/kuruyan-kanaldaki-baliklari-pet-siselerle-nehre-tasiyip-olumden-kurtardi-1048791724.html
Kuruyan kanaldaki balıkları pet şişelerle nehre taşıyıp, ölümden kurtardı
Kuruyan kanaldaki balıkları pet şişelerle nehre taşıyıp, ölümden kurtardı
Edirne'de öğretmen Süleyman Ekiz, çeltik tarlaları için kullanılan, hasat sone erdiği için su pompalanmayan kanaldaki az miktar suda ölüm tehlikesiyle karşı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T12:40+0300
2021-09-10T12:40+0300
yaşam
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öğretmen
hayvansever
hayvan
kanal
balık
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Edirne'de DSİ'ye ait olan ve işletmesi Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifi'ne devredilen sulama kanalı, çeltik tarlalarının sulama sezonunun bitmesiyle kurumaya terk edildi. Meriç'ten daha önce pompalanan sularla kanala gelen balıklar da ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.Kanalın geçtiği İstasyon Mahallesi'nde durumu fark eden coğrafya öğretmeni Süleyman Ekiz, balıkları su dolu pet şişelere doldurdu ve aracıyla yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Tunca Nehri'ne bıraktı.'Binlerce balık ölmek üzere'Sulama kanalında çok fazla balık olduğunu, kendi çabasıyla balıkları kurtarmaya çalıştığını belirten Ekiz, "Sanıyorum, çeltik sulamaları durunca sular kesilmiş ve binlerce balık kanalda susuz kalmış ve ölmek üzereler. Bu kanala çeltik sulamaları için zaman zaman su veriliyor. Pompayı kapattıkları zaman burası biraz daha çukur olduğu için su kalmıyor. Bu nedenle de bu balıklar burada kalmış. Kurtarılmazlarsa ölecekler. Su kurursa tamamen ölecekler. Bugünümü bunlara ayırdım, kurtarabildiğim kadarını kurtaracağım" diye konuştu.Yetkililerden konuyla ilgili destek beklediğini söyleyen Ekiz, "İnşallah, yetkililer destek verirler çünkü aşağı yukarı o kanalda 15-20 bin balık var. Kanaldaki sular kesilince hepsi orada kalıyor. Ben tesadüfen rastladım. 7-8 kez nehre gidip geldim, artık gücüm kalmadı. Yetkililerden rica ediyorum, inşallah o balıkları kurtarırlar" dedi.Kanala yeniden su verildiHaber verilmesi üzerine ise DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri devreye girerek sulama kanalına yeniden su bırakılmasını sağladı. Kooperatif yetkilileri de sulama sezonunun bitmesiyle birlikte kanala Meriç Nehri'nden su akışının durdurulduğunu belirterek, gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.
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edirne, öğretmen, hayvansever, hayvan, kanal, balık

Kuruyan kanaldaki balıkları pet şişelerle nehre taşıyıp, ölümden kurtardı

12:40 10.09.2021
© DHASulama kanalındaki balıkları kurtaran öğretmen
Sulama kanalındaki balıkları kurtaran öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© DHA
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Edirne'de öğretmen Süleyman Ekiz, çeltik tarlaları için kullanılan, hasat sone erdiği için su pompalanmayan kanaldaki az miktar suda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan balıkları, pet şişelere doldurup Tunca Nehri’ne taşıdı.
Edirne'de DSİ'ye ait olan ve işletmesi Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifi'ne devredilen sulama kanalı, çeltik tarlalarının sulama sezonunun bitmesiyle kurumaya terk edildi. Meriç'ten daha önce pompalanan sularla kanala gelen balıklar da ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Kanalın geçtiği İstasyon Mahallesi'nde durumu fark eden coğrafya öğretmeni Süleyman Ekiz, balıkları su dolu pet şişelere doldurdu ve aracıyla yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Tunca Nehri'ne bıraktı.

'Binlerce balık ölmek üzere'

Sulama kanalında çok fazla balık olduğunu, kendi çabasıyla balıkları kurtarmaya çalıştığını belirten Ekiz, "Sanıyorum, çeltik sulamaları durunca sular kesilmiş ve binlerce balık kanalda susuz kalmış ve ölmek üzereler. Bu kanala çeltik sulamaları için zaman zaman su veriliyor. Pompayı kapattıkları zaman burası biraz daha çukur olduğu için su kalmıyor. Bu nedenle de bu balıklar burada kalmış. Kurtarılmazlarsa ölecekler. Su kurursa tamamen ölecekler. Bugünümü bunlara ayırdım, kurtarabildiğim kadarını kurtaracağım" diye konuştu.
Yetkililerden konuyla ilgili destek beklediğini söyleyen Ekiz, "İnşallah, yetkililer destek verirler çünkü aşağı yukarı o kanalda 15-20 bin balık var. Kanaldaki sular kesilince hepsi orada kalıyor. Ben tesadüfen rastladım. 7-8 kez nehre gidip geldim, artık gücüm kalmadı. Yetkililerden rica ediyorum, inşallah o balıkları kurtarırlar" dedi.

Kanala yeniden su verildi

Haber verilmesi üzerine ise DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri devreye girerek sulama kanalına yeniden su bırakılmasını sağladı. Kooperatif yetkilileri de sulama sezonunun bitmesiyle birlikte kanala Meriç Nehri'nden su akışının durdurulduğunu belirterek, gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.
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