https://tr.sputniknews.com/20210910/lavrov-bati-ulkelerinin-guvenilirligine-guven-yok-1048813569.html
Lavrov: Batı ülkelerinin güvenilirliğine güven yok
Lavrov: Batı ülkelerinin güvenilirliğine güven yok
Batı’nın Rusya ile gerilimi artırmayı seçtiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerinin güvenirliğine güvenin olmadığını belirterek, “Görevimiz... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T22:45+0300
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'Bütün Rusya-2021' çağdaş gazetecilik forumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD liderliğindeki Batı, Rusya ile eşi görülmemiş bir gerilimi seçti. Kesinlikle benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanıyor, kirli rekabetin diğer araçlarına başvuruluyor, gelişimimiz frenlemeye çalışıyorlar. Bununla birlikte biz ne otarşiye, ne yalnızcılığa, ne de cepheleşmeye girmiyoruz. Herhangi bir ültimatom olmadan, emir vermeden ve müzakere diplomasisi deneyimine, uzlaşı bulma ve çıkarları dengeleme deneyimine dayanarak eşit bir şekilde işbirliğine hazır olan tüm ülkelere açığız. Batı ülkeleri buna hazırsa biz hemen yarın karşılıklı çıkara dayanan ilişkileri canlandırırız” ifadesini kullandı.Lavrov, “Ancak şu aşamada, partnerlerimizin güvenirliğine güven yok ve olamaz da. Elbette kendimizi güvene almalıyız ve dünyaya açık kalmakla birlikte hayatımızın, kalkınmamızın anahtar, kritik öneme sahip sektörlerde bu dünyadan bağımsız olmalıyız” dedi.Rusya’nın bu yüzden Batı ile teknolojik ilişkilere bağlı veya bağımlı olan her alanda şimdi ithal ikamesiyle uğraştığını dile getiren Lavrov, “Bu sadece gıda malzemelerini ilgilendirmiyor. Bu, her şeyden önce ileri teknolojileri, savunma teknolojilerini ilgilendiriyor. Amacımız, güvenliğimiz, günlük hayatımız için belirleyici olan sektörlerde kimseye bağımlı olmamak” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210902/abd-disisleri-rusya-ile-suudi-arabistan-arasindaki-askeri-isbirligi-anlasmasindan-haberdariz-1048534162.html
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abd, rusya, sergey lavrov, ab, batı, açıklama
Lavrov: Batı ülkelerinin güvenilirliğine güven yok
Batı’nın Rusya ile gerilimi artırmayı seçtiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerinin güvenirliğine güvenin olmadığını belirterek, “Görevimiz, anahtar sektörlerde bağımsızlık elde etmek” dedi.
'Bütün Rusya-2021' çağdaş gazetecilik forumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD liderliğindeki Batı, Rusya ile eşi görülmemiş bir gerilimi seçti. Kesinlikle benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanıyor, kirli rekabetin diğer araçlarına başvuruluyor, gelişimimiz frenlemeye çalışıyorlar. Bununla birlikte biz ne otarşiye, ne yalnızcılığa, ne de cepheleşmeye girmiyoruz. Herhangi bir ültimatom olmadan, emir vermeden ve müzakere diplomasisi deneyimine, uzlaşı bulma ve çıkarları dengeleme deneyimine dayanarak eşit bir şekilde işbirliğine hazır olan tüm ülkelere açığız. Batı ülkeleri buna hazırsa biz hemen yarın karşılıklı çıkara dayanan ilişkileri canlandırırız” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Ancak şu aşamada, partnerlerimizin güvenirliğine güven yok ve olamaz da. Elbette kendimizi güvene almalıyız ve dünyaya açık kalmakla birlikte hayatımızın, kalkınmamızın anahtar, kritik öneme sahip sektörlerde bu dünyadan bağımsız olmalıyız” dedi.
Rusya’nın bu yüzden Batı ile teknolojik ilişkilere bağlı veya bağımlı olan her alanda şimdi ithal ikamesiyle uğraştığını dile getiren Lavrov, “Bu sadece gıda malzemelerini ilgilendirmiyor. Bu, her şeyden önce ileri teknolojileri, savunma teknolojilerini ilgilendiriyor. Amacımız, güvenliğimiz, günlük hayatımız için belirleyici olan sektörlerde kimseye bağımlı olmamak” diye ekledi.