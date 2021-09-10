https://tr.sputniknews.com/20210910/ltb-baskani-denktas-anit-mezari-icin-imamoglu-ille-girisim-yaptik-1048787693.html

LTB Başkanı: Denktaş anıt mezarı için İmamoğlu ile girişim yaptık

LTB Başkanı: Denktaş anıt mezarı için İmamoğlu ile girişim yaptık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Harmancı, Denktaş'ın Lefkoşa'daki anıt mezarına ilişkin, "anıt mezar ve çevresi hiç bir zaman belediyemize verilmedi... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T10:58+0300

2021-09-10T10:58+0300

2021-09-10T11:32+0300

rauf denktaş

kuzey kıbrıs

ekrem imamoğlu

mehmet harmancı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Yeni Şafak'ın 'Mehmetçik'e emanet' başlıklı haberine ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.Harmancı, "KKTC'nin kurucus ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 9 yılldır bitirilemeyen Lefkoşa'daki anıt mezarı için sonunda harekete geçildi. Türkiye'nin desteğiyle anıt mezar kısa sürede bitirilecek. Mehemtçik Denktaş için 24 saat nöbet tutacak" ifadelerinin yer aldığı habere ilişkin şunları yazdı:Öte yandan, Harmancı, Denktaş anıt mezarı çevre düzenlemesi projesi’ne” ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.Harmancı, Kuzey Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı alanının çevre düzenlemesinin 10 yıldır yapılamamasının toplumun ayıplardan biri olduğunu ifade etti.Bakanlar Kurulu’nun anıt mezarın çevre düzenlemesini belediyeye devretmesi halinde belediyenin bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu söyleyen Harmancı, kardeş belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa hazırladıkları “Raif Rauf Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenleme Projesi’nin taslağının ve mali kaynağının hazır olduğunu da açıklayarak, “Bizim amacımız kesinlikle yıllardır süren bu ayıbın bitirilmesidir” diye konuştu.Denktaş anıt mezarının çevre düzenlemesinin kendilerine devredilmesini isteyerek, 10 yıldır süregelen bu süreci bitirme çağrısında bulunan Harmancı, “Bu süreci bitirelim, el birliği ile de Cumhurbaşkanı’mız, Başbakan’ımız, Türkiye’nin tüm yetkilileri de gelsin, el birliği ile huzurunu yaşayalım” dedi.Yıllardır süregelen bu ayıbını bitirme noktasında ortaya koyacağımız iradeye saygı duyacağını temenni ediyoruz'“Gönül isterdi ki Denktaş ailesi ile birlikte bir müddettir birlikte yürüttüğümüz ön çalışmaların başlangıcını bugün duyurabilelim ancak biz hala devletimizin bu konuda yıllardır süregelen bu ayıbını bitirme noktasında ortaya koyacağımız iradeye saygı duyacağını temenni ediyoruz. Bizim amacımız kesinlikle yıllardır süren bu ayıbın bitirilmesidir” diyen Harmancı, Raif Rauf Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenleme Projesi’nin taslağının ve mali kaynağının hazır olduğunu, fizibilite çalışması ile altyapılarına ilişkin detaylı çalışmalarının da tamamlandığını belirtti.Kıbrıs Genc TV'nin aktardığına göre Harmancı, şunları söyledi:Harmancı, bu konuya ilişkin 4’lü hükümet döneminde bir karar alınarak, parkın idamesi ve bakımının komşu belediyeye devredildiğine işaret ederek, “Bizim LTB olarak bu konuda herhangi bir gocunduğumuz nokta yoktur yeter ki bu alana ilişkin doğru bir uygulama ve bakım ortaya konulsun. Ama onların ortaya koyduğu projenin beğenilmediğini dün yapılan açıklamalardan öğreniyoruz. Aile ile yapılan istişarelerde de zaten proje konusunda da uzlaşılamadığını yakinen takip etmiş durumdayız” dedi.“Cumhuriyet Parkı’nda anıt mezarın oluşumundan sonra çevrenin çok önemli bir alan haline geldiğini ve belediye olarak buna kayıtsız kalamayacak bir noktada olduklarını” ifade eden Harmancı, “Burası 100 dönümlük bir alandır. Bu konuya ilişkin ilk önce filizlendirdiğimiz düşüncelerimizi, kardeş belediye olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne danıştık ve açıkçası bu heyecana ortak olmalarına çok sevindik Ardından her iki belediyenin ekipleri ve uzmanları birlikte çalıştığı bir proje süreci başladı” dedi.Harmancı, LTB ve İBB ortaklığında geliştirilen bu projeye hakkında kamuoyunda son birkaç gündür “siyasi popülizm” yaptıkları yönünde bazı söylemler yer aldığına işaret ederek, şunları söyledi:Harmancı, Bakanlar Kurulu’nun geçen günkü toplantısında, konuya ilişkin aldığı karara da değinerek, “Aslında bana göre ortada bir karar yok. Sadece güvenliğine ilişkin bir karar alındığı ortada. Bakım ve çevre düzenlemesine ilişkin olarak da iki bakanlığın toplantı yapması düşünülüyor” dedi.LTB’nin, hala talepkar olduğunu, projesinin ve finansmanının hazır olduğunu bir kez daha dile getiren Harmancı, “Bize, yarın Bakanlar Kurulu görev verirse, yarın bu projenin gerçekleşmesi için mali kaynağımız vardır” dedi.Harmancı, LTB VE İBB ortaklığında geliştirilen “Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı Çevre Düzenlemesi Projesi”nin detayları hakkında bazı bilgiler paylaştı.Porjenin detaylarını paylaştıHarmancı, bu projenin en temelinden yeşil alanın ayağa kaldırılması projesi olduğunu ifade ederek, “Merhum Cumhurbaşkanı’na yakışır bir alana çevrilmesi ve burayı ziyaret eden insanların anıt mezarın etrafında dolaşırken hem ona yakışır, hem de güzel vakit geçirecekleri bir alan yaratma projesidir” dedi.Söz konusu alanın 100 dönüme (100.000 metre kare) yakın bir alan olduğunu, mevcut yeşil alanının 50 bin metre kare olduğunu belirten Harmancı, proje ile, 25 bin metre kare daha yeşil alan ekleneceğini, yaklaşık 1.2 km yürüyüş parkurunun tartan pistten, geri dönüşüm malzemesinden yapılacağını, bin 300 metre karelik fiziksel aktivite alanlarının, çocuk oyun grupları ve açık hava spor egzersiz aletleri, kaykay pisti, üç boyutlu satranç ve mini amfi, su oyunları kurulacağını, toplam 203 araç kapasiteli ve beş otobüs kapasiteli oto park alanı inşa edileceğini, güneş enerjisinin kullanılacağı ve elektrik ve sulama sisteminin ise yenileneceğini söyledi.Harmancı, basın toplantısında, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu’nun video mesajını da paylaştı. Erkem İmamoğlu video mesajında şunları söyledi:Mehmet Harmancı ayrıca, hükümetin projeye farklı unsurların dahil edilmesini istemesi halinde de bunları aile ile de istişare edilerek, projenin geliştirebileceğini de söyledi.İBB ile ortaklaşa geliştirilen projenin maliyetine ilişkin bir soru üzerine Harmancı, projenin 4 milyon TL’lik bir maliyeti olduğunu, LTB’nin üzerine düşecek olan bir kısım varsa bunu karşılayacağını ancak şu anki tabloda İBB’nin tüm finansmanı sağlayabileceği yönünde olduğunu kaydetti.

kuzey kıbrıs

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rauf denktaş, kuzey kıbrıs, ekrem imamoğlu, mehmet harmancı