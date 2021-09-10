https://tr.sputniknews.com/20210910/lubnanda-13-ay-sonra-hukumet-kuruldu-1048801721.html

Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

Lübnan'da hükümet kurma görevini üstlenen Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile kabine formülasyonu konusunda uzlaştı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T16:09+0300

2021-09-10T16:09+0300

2021-09-10T16:17+0300

lübnan

hassan diyab

mişel avn

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Lübnan’da hükümet kurma görevini üstlenen Necib Mikati ile Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yeni kabine üzerinde anlaşmaya vardığı açıklandı. 24 Bakandan oluşan yeni hükümete Necib Mikati’ye Başbakanlık edecek.Başbakan Yardımcısının Saade Al-Shami olduğu hükümette, Maliye Bakanı Youssef Khalil, Savunma Bakanı Maurice Selim, Dışişleri ve Göç Bakanı Abdullah Bou Habib, Halk Sağlığı Bakanı Firas Al-Abyad, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, Enerji ve Su Bakanı Walid Fayyad, Adalet Bakanı Henri Khoury görevlendirildi.Necib Mikati, hükümetin kurulduğuna ilişkin duyurunun ardından yaptığı açıklamada, kabinesinin belli bir kesimi değil Lübnan halkının tamamını temsil ettiğini söyledi. Yeni Başbakan, “Arap ülkelerinin kapılarını çalacağız. Lübnan, Arap dünyasına ait. Ülkenin yeniden kalkınmasını umuyoruz” dedi.Mikati, Lübnan’ın 13 ay boyunca hükümet kurulmasının beklendiğini sözlerine ekledi.Lübnan'daki ekonomik krizFarklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.Günün çoğunu elektrik kesintileriyle geçiren Lübnanlılar ayrıca eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.Mezhepsel siyasi gruplar, 13 ay önce istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda bugüne kadar anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyordu.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye vermişti.Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül'de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.

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lübnan, hassan diyab, mişel avn