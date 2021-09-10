https://tr.sputniknews.com/20210910/manavgatta-orman-yangini-1048809497.html

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesi Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanlıkta yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangının yıldırım düşmesi nedeniyle... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T19:36+0300

2021-09-10T19:36+0300

2021-09-10T19:40+0300

türkiye

yangın

orman yangını

manavgat

müdahale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048809638_55:0:615:315_1920x0_80_0_0_92f467ad00f73371e900c69922219f37.jpg

Manavgat’ın Altınkaya Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerine uzak bir bölgede çıkan yangını söndürme çalışmalarına, havadan yangın söndürme helikopterleri, karadan da Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor. Bölgeye öğleden sonra yağmur yağdığı, yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.Manavgat’ta geçen 28 Temmuz’da 4 ayrı yerde çıkan orman yangını 10 günde söndürülürken müdahale için Türkiye'nin birçok yerinden 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel sevk edilmişti. Türkiye’nin en büyük yangını olarak kabul edilen yangında 75 bin hektar ormanlık ve tarım arazisi zarar görürken 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılamaz hale geldi.

türkiye

manavgat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yangın, orman yangını, manavgat, müdahale