https://tr.sputniknews.com/20210910/marketteki-kadina-ici-sperm-dolu-siringa-batiran-adama-10-yil-hapis-cezasi-1048803694.html

Marketteki kadına içi sperm dolu şırınga batıran adama 10 yıl hapis cezası

Marketteki kadına içi sperm dolu şırınga batıran adama 10 yıl hapis cezası

ABD'de içine kendi spermini koyduğu şırıngayı markette gördüğü bir kadına batıran adama 10 yıl hapis cezası verildi. Adamın evinde ve arabasında yapılan... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T16:52+0300

2021-09-10T16:52+0300

2021-09-10T16:52+0300

abd

saldırı

sperm

hapis

şırınga

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ABD'nin Maryland eyaletinde Thomas Byron Stemen isimli kişi içine kendi spermini doldurduğu şırıngayı yanına alarak markete gitti. O sırada alışveriş yapan Katie Peters isimli kadına yaklaşan Stemen, şırıngayı kadına batırarak, "Arı sokması gibi hissettin değil mi?" dedi. Neye uğradığı şaşıran Peters, durumu ailesine ve polise haber vermesinin ardından ekipler harekete geçti. Saldırganın yerini tespit ederek evinde ve arabasında arama yapan polis, içerisinde Stemen'in spermi bulunan onlarca şırınga bulduklarını ve olayın Stemen'In ilk saldırısı olmadığını açıkladı. Stemen tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. The Sun Gazetesi, Stemen hakkında daha önce de arama emri çıkarıldığını, 2013 yılında ise aile içi şiddet davasında yargılandığını yazdı.

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2021

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abd, saldırı, sperm, hapis, şırınga