Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210910/meksikali-gencler-orhan-gencebay-sarkisi-soyledi-orhan-baba-olmus-mu-1048788341.html
Meksikalı gençler, Orhan Gencebay şarkısı söyledi: 'Orhan baba olmuş mu?'
Meksikalı gençler, Orhan Gencebay şarkısı söyledi: 'Orhan baba olmuş mu?'
Meksika'da Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen proje ile bir araya gelen bir grup Meksikalı genç müzisyen, Orhan Gencebay'ın "Berhudar Ol" şarkısını... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T11:11+0300
2021-09-10T11:13+0300
yaşam
meksika
orhan gencebay
açıklama
şarkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103598/92/1035989265_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0f984fb26e3d769a73ef8b062cb2c9c.jpg
Meksika'da Yunus Emre Enstitüsü'nce (YEE) düzenlenen proje ile bir araya gelen bir grup Meksikalı genç müzisyen, Orhan Gencebay'ın 'Berhudar Ol' şarkısını İspanyolca söyledi.YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Enstitü, Latin Amerika ile Türkiye arasında kültürel ilişkileri geliştirecek yeni projelere imza atıyor.Şarkıyı Orhan Gencebay'ın bestesi ve İspanyolca sözlerle çalan gençler, şarkı bitiminde "Orhan Baba olmuş mu?" diyerek Gencebay'a seslendi.'Olmuş, hem de çok güzel olmuş'Ünlü sanatçı Gencebay da bu mesaj karşısında mutluluğunu bir video çekerek ifade etti.Gencebay, gençlere yanıt olarak "Olmuş, hem de çok güzel olmuş. Bu güzel mesajların İspanyolca konuşan halklara gönderilmesini sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Meksika'ya sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Berhudar olun" mesajını paylaştı.Çoğunluğu konservatuar öğrencilerinden oluşan grubu bir araya getiren keman sanatçısı Diego Alejandro Juarez, Meksika'daki YEE yetkilileri ile görüşerek Enstitünün müzik projesine dahil olmak istediklerini belirtti. Juarez, kendilerinin de bir şarkı çalmak istediklerini ve içerdiği mesajlar dolayısıyla Gencebay'ın bu şarkısını seçtiklerini söyledi.Şarkıyı seslendiren Andrea Rodriguez ise Türkiye'yi çok ilginç bulduğunu ve bir gün mutlaka ziyaret etmek istediğini dile getirdi. Türkçenin başta zor görünse de biraz çalıştıktan sonra kolayca telaffuz edildiğini söyleyen Rodriguez, "Türkçe kurslarının açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise kültürler arası böyle güzel bağlar kurdukları için büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.Enstitünün 'Müzik Susmasın Projesi' ile Türkiye'de salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlere destek sağladığını hatırlatan Ateş, bu vesilelerle yurt dışındaki müzisyenlere de bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.Bu yılın Türkçe ve Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla çeşitli ülkelerde evrensel mesajlar içeren Yunus Emre ilahilerinin farklı müzisyenlerce seslendirildiğini ve Meksika'da da bir konser projeleri düzenlediklerini kaydeden Ateş, konser öncesi bu sürprizin herkesi şaşırttığını ve mutlu ettiğini belirtti.Enstitünün Arjantin ve Meksika'da yeni merkezler açmasının yanı sıra Afrika'da Ruanda ve Nijerya gibi ülkelerde de yeni kültür merkezleri faaliyete başladı.
https://tr.sputniknews.com/20210316/ahmet-hakan-gencebay-sucu-bucu-degil-devletci-1044038205.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103598/92/1035989265_281:0:1241:720_1920x0_80_0_0_69ae5812019ac3e5b1c8b68c0993b852.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, orhan gencebay, açıklama, şarkı

Meksikalı gençler, Orhan Gencebay şarkısı söyledi: 'Orhan baba olmuş mu?'

11:11 10.09.2021 (güncellendi: 11:13 10.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterOrhan Gencebay
Orhan Gencebay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Meksika'da Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen proje ile bir araya gelen bir grup Meksikalı genç müzisyen, Orhan Gencebay'ın "Berhudar Ol" şarkısını İspanyolca söyledi.
Meksika'da Yunus Emre Enstitüsü'nce (YEE) düzenlenen proje ile bir araya gelen bir grup Meksikalı genç müzisyen, Orhan Gencebay'ın 'Berhudar Ol' şarkısını İspanyolca söyledi.
YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Enstitü, Latin Amerika ile Türkiye arasında kültürel ilişkileri geliştirecek yeni projelere imza atıyor.
Şarkıyı Orhan Gencebay'ın bestesi ve İspanyolca sözlerle çalan gençler, şarkı bitiminde "Orhan Baba olmuş mu?" diyerek Gencebay'a seslendi.

'Olmuş, hem de çok güzel olmuş'

Ünlü sanatçı Gencebay da bu mesaj karşısında mutluluğunu bir video çekerek ifade etti.
Gencebay, gençlere yanıt olarak "Olmuş, hem de çok güzel olmuş. Bu güzel mesajların İspanyolca konuşan halklara gönderilmesini sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Meksika'ya sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Berhudar olun" mesajını paylaştı.
Çoğunluğu konservatuar öğrencilerinden oluşan grubu bir araya getiren keman sanatçısı Diego Alejandro Juarez, Meksika'daki YEE yetkilileri ile görüşerek Enstitünün müzik projesine dahil olmak istediklerini belirtti. Juarez, kendilerinin de bir şarkı çalmak istediklerini ve içerdiği mesajlar dolayısıyla Gencebay'ın bu şarkısını seçtiklerini söyledi.
Şarkıyı seslendiren Andrea Rodriguez ise Türkiye'yi çok ilginç bulduğunu ve bir gün mutlaka ziyaret etmek istediğini dile getirdi. Türkçenin başta zor görünse de biraz çalıştıktan sonra kolayca telaffuz edildiğini söyleyen Rodriguez, "Türkçe kurslarının açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise kültürler arası böyle güzel bağlar kurdukları için büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Orhan Gencebay - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2021
DÜNYA
Ahmet Hakan: Gencebay şucu bucu değil, devletçi
16 Mart, 07:43
Enstitünün 'Müzik Susmasın Projesi' ile Türkiye'de salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlere destek sağladığını hatırlatan Ateş, bu vesilelerle yurt dışındaki müzisyenlere de bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
Bu yılın Türkçe ve Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla çeşitli ülkelerde evrensel mesajlar içeren Yunus Emre ilahilerinin farklı müzisyenlerce seslendirildiğini ve Meksika'da da bir konser projeleri düzenlediklerini kaydeden Ateş, konser öncesi bu sürprizin herkesi şaşırttığını ve mutlu ettiğini belirtti.
Enstitünün Arjantin ve Meksika'da yeni merkezler açmasının yanı sıra Afrika'da Ruanda ve Nijerya gibi ülkelerde de yeni kültür merkezleri faaliyete başladı.
200001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce