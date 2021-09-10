https://tr.sputniknews.com/20210910/merkez-bankasinin-swap-haric-net-rezervleri-278-milyar-dolara-yukseldi-1048802571.html

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 27.8 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 27.8 milyar dolara yükseldi

TCMB’nin toplam rezervleri 933 milyon dolar artarak 119 milyar 198 milyon dolara yükselirken net rezervleri ise 1.4 milyar dolar artış ile 27.8 milyar dolara... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T16:45+0300

2021-09-10T16:45+0300

2021-09-10T16:45+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Eylül haftasında 933 milyon dolar artarak 119 milyar 198 milyon dolara yükseldi.TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 3 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 91 milyon dolar artışla 78 milyar 47 milyon dolara çıktı. Dünya gazetesi haberine göre; Brüt döviz rezervleri, 27 Ağustos'ta 77 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 843 milyon dolar artarak 40 milyar 308 milyon dolardan 41 milyar 151 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 933 milyon dolar artışla 118 milyar 265 milyon dolardan 119 milyar 198 milyon dolara çıktı.Net rezerv 27.8 milyar dolarMerkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 3 Eylül 2021 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artış ile 27 milyar 856 milyon dolara yükseldi.Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

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tl, dolar, merkez bankası, tcmb, rezerv