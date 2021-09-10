https://tr.sputniknews.com/20210910/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-ile-saganak-yagis-uyarisi-1048814502.html
Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarısında, vatandaşlara... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T23:29+0300
2021-09-10T23:29+0300
2021-09-10T23:29+0300
yaşam
meteoroloji
sağanak yağış
marmara bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
marmara bölgesi
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meteoroloji, sağanak yağış, marmara bölgesi
Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarısında, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.