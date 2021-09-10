Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210910/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-ile-saganak-yagis-uyarisi-1048814502.html
Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarısında, vatandaşlara... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T23:29+0300
2021-09-10T23:29+0300
yaşam
meteoroloji
sağanak yağış
marmara bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827085_0:34:1200:709_1920x0_80_0_0_85b9298e17872921f2d3bb3e7a0a4130.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827085_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_187d76d852d629525528978f3018f132.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, sağanak yağış, marmara bölgesi

Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı

23:29 10.09.2021
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarısında, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünBM Genel Sekreteri Guterres: Yeni hükümetin kurulması Lübnan için çok önemli bir adım
Dünİsveç'te çocuklarına 'Vladimir Putin' adını vermek isteyen çifte izin çıkmadı
DünBM: Yaptırımların kaldırılması, Taliban'ın uluslararası taahhütlerini yerine getirmesine bağlı
Dünİçişleri Bakanı Soylu: Türkiye son 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni sınırda engelledi
DünAntalya'da nafaka borçları biriken şahıs intihara kalkıştı
DünMeteoroloji’den İstanbul ve birçok ile sağanak yağış uyarısı
DünBülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına tepki
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Dünİran: ABD yaptırımları nedeniyle ülkeyi terk eden Güney Kore'den kontrolsüz ithalata izin yok
DünBalkan Panayırı'nda 'Balkanların Tarkan'ı' da sahne alacak
Dünİsrail Başbakanı Bennett, uluslararası camiayı İran'a karşı harekete geçmeye çağırdı
DünZaharova: ABD Büyükelçisi'nin çağrılma nedeninin Washington'a doğru aktarılacağını umuyoruz
DünLavrov: Batı ülkelerinin güvenilirliğine güven yok
Dünİsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı
DünKızlar Manastırı, piyano resitaliyle ziyarete açıldı
DünBeyaz Saray: Tespit edilen kızamık vakaları nedeniyle Afganların ABD'ye tahliyesi askıya alındı
DünKuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifa etti
DünAraştırma: Aşı olmayanların hastalanma riski 4.5 kat, ölüm riski ise 11 kat daha yüksek
DünSaygı Öztürk: 225 bin kişinin iş istediği İzmir, merkezi yönetime 40 vermiş, bir almış
DünBakan Gül duyurdu: Ankara'ya yeni adliye binası geliyor