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Moskova Finans Forumu’nda küresel ekonomi için pandemi sonrası beklentiler değerlendirildi
© Sputnik / Amur GadjievMoskova Finans Forumu
© Sputnik / Amur Gadjiev
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 8 Eylül günü, Rusya Maliye Bakanlığı ve Moskova Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen 5. Finans Forumu yapıldı.
Finans Forumu’nun ana odağında, küresel ekonominin pandemi sonrasında kademeli olarak toparlanması bağlamında, Rus ekonomisinin ve finansal piyasaların gelişimi vardı. Toplamda Forum kapsamında 15 oturum gerçekleştirildi.
Forumun genel oturum toplantısına katılan isimler arasında Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin yer aldı. Forumun moderatörlüğünü Rusya Devlet Duması Bütçe ve Vergi Komitesi Başkanı Andrey Makarov yaptı.
Genel oturum toplantısının açılış konuşmasını yapan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkenin geçen yıl ekonomiye ve insanlara destek amacıyla yapılan harcamalar açısından G-20 liderlerinden bir olduğunu anımsatarak bu desteğin pandeminin etkisini yumuşatma fırsatını sağladığını kaydetti.
Forumun genel oturum toplantısına katılan isimler arasında Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin yer aldı. Forumun moderatörlüğünü Rusya Devlet Duması Bütçe ve Vergi Komitesi Başkanı Andrey Makarov yaptı.
Genel oturum toplantısının açılış konuşmasını yapan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkenin geçen yıl ekonomiye ve insanlara destek amacıyla yapılan harcamalar açısından G-20 liderlerinden bir olduğunu anımsatarak bu desteğin pandeminin etkisini yumuşatma fırsatını sağladığını kaydetti.
Maliye Bakanı Anton Siluanov, yüksek ihracat fiyatlarından elde edilen ek gelirlerin vatandaşları desteklemek için kullanılması gerektiğini dile getirirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova’da yumuşak kısıtlama tedbirlerini uygulamaları sayesinde ekonomiye pandemi sırasında yüzde 90 oranda serbest çalışma fırsatını sunduklarını anlattı.
Duma’daki Bütçe ve Vergi Komitesi’nin Başkanı Andrey Makarov, kriz nedeniyle dünya genelinde makroekonomik politika ilkelerinin değiştiğine dikkat çekerken Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, pandemi kaynaklı son krizin özel nitelik taşıdığını ve klasik finansal ve ekonomik krizin mekanizmaları gibi çalışmadığını vurguladı.
Küresel ve Rus ekonomilerindeki durumun sıra dışı olduğunu kaydeden Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, standart yaklaşımlarla en optimal sonuca varmanın mümkün olmadığını söyledi.
Rus ekonomisinin pandemi öncesi duruma döndüğünü duyuran Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, emtia fiyatlarındaki artışın ek gelirler sağlayarak bütçeye yansıdığını kaydetti.
Forumda, hükümet, iş dünyası ve bilim camiası arasında tüm seviyelerde iyi koordine edilmiş ve etkili çalışmanın sağlandığı özellikle kaydedildi.
Duma’daki Bütçe ve Vergi Komitesi’nin Başkanı Andrey Makarov, kriz nedeniyle dünya genelinde makroekonomik politika ilkelerinin değiştiğine dikkat çekerken Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, pandemi kaynaklı son krizin özel nitelik taşıdığını ve klasik finansal ve ekonomik krizin mekanizmaları gibi çalışmadığını vurguladı.
Küresel ve Rus ekonomilerindeki durumun sıra dışı olduğunu kaydeden Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, standart yaklaşımlarla en optimal sonuca varmanın mümkün olmadığını söyledi.
Rus ekonomisinin pandemi öncesi duruma döndüğünü duyuran Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, emtia fiyatlarındaki artışın ek gelirler sağlayarak bütçeye yansıdığını kaydetti.
Forumda, hükümet, iş dünyası ve bilim camiası arasında tüm seviyelerde iyi koordine edilmiş ve etkili çalışmanın sağlandığı özellikle kaydedildi.