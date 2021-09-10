Moskova’da Rus Bakan Ziniçev için veda töreni

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Kriz Durumlarını İdare Ulusal Merkezi’nin Moskova’daki binasında Ziniçev için veda töreni düzenleniyor.Binanın önünde insanlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Veda törenine Başbakan Mihail Mişustin, başbakan yardımcıları Andrey Belousov, Aleksandr Novak; İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve başka isimler katıldı.Ziniçev’in cenazesi törenden sonra İl-76 uçağıyla defin için St. Petersburg’a gönderilecek. Burada da kendisi için bir cenaze töreni düzenlenecek.Putin de törendeydiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ziniçev için düzenlenen veda törenine katıldı.Ziniçev önceki gün bir eğitim sırasında Rus yönetmen Aleksandr Melnik’i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmişti. 55 yaşındaki Ziniçev bakanlık görevine 2018 yılında gelmiş, 2020 yılında da general unvanını almıştı. Putin, ölümünün ardından Ziniçev’e Rusya’nın Kahramanı unvanını verdi.
Başkasını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen törenle veda ediliyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Kriz Durumlarını İdare Ulusal Merkezi’nin Moskova’daki binasında Ziniçev için veda töreni düzenleniyor.
Binanın önünde insanlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Veda törenine Başbakan Mihail Mişustin, başbakan yardımcıları Andrey Belousov, Aleksandr Novak; İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve başka isimler katıldı.
Ziniçev’in cenazesi törenden sonra İl-76 uçağıyla defin için St. Petersburg’a gönderilecek. Burada da kendisi için bir cenaze töreni düzenlenecek.
Putin de törendeydi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ziniçev için düzenlenen veda törenine katıldı.
Ziniçev önceki gün bir eğitim sırasında Rus yönetmen Aleksandr Melnik’i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmişti. 55 yaşındaki Ziniçev bakanlık görevine 2018 yılında gelmiş, 2020 yılında da general unvanını almıştı. Putin, ölümünün ardından Ziniçev’e Rusya’nın Kahramanı unvanını verdi.