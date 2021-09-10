https://tr.sputniknews.com/20210910/mustakbel-lubnan-basbakani-mikati-hukumeti-bugun-aciklayacagiz-1048791882.html

Müstakbel Lübnan Başbakanı Mikati: Hükümeti bugün açıklayacağız

Müstakbel Lübnan Başbakanı Mikati: Hükümeti bugün açıklayacağız

Lübnan'daki ekonomik yıkımı daha da fecileştiren bir yıllık siyasi kavgaya nokta koyma işareti, başbakanlığı üstlenmesinde uzlaşılan Necib Mikati'den geldi... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T12:45+0300

2021-09-10T12:45+0300

2021-09-10T13:18+0300

dünya

lübnan

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Lebanon 24 haber sitesine konuşan müstakbel Başbakan Necib Mikati, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Mişel Aun'u ziyaret edeceğini ve öğleden sonra hükümeti ilan edeceklerini söyledi.Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabında Mikati'nin Aun ile görüşeceği duyurulsa da hükümet üzerinde anlaşmaya varılıp varılmadığı belirtilmedi.Reuters'e konuşan bir resmi kaynak, Mikati'nin Aun'a sunacağı kabine listesini 'umut verici' diye niteledi. Siyasi kaynaklar, anlaşmaya varmak için gece boyunca yoğun temaslar yapıldığını aktardı.Temmuz ayında başbakan olmasında uzlaşılan işinsanı-siyasetçi Mikati, hükümeti kurduğunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yeniden başlatmaya çalışacağını dile getirmişti.Reuters'e konuşan kaynaklara göre, Merkez Bankası'nın üst düzey yetkilisi Yusuf Halil, maliye bakanı olarak atanacak. Lübnan'ın eski Washington Büyükelçisi Abdullah Ebu Habib'e de Dışişleri Bakanlığı görevi önerildi.Bir yıldır hükümetin vekaleten yürütülmesi nedeniyle reform kararları alınıp uygulanamaması, Lübnan'ın, Dünya Bankası'nın 'modern zamanların en keskin iç patlamalarından biri' diye tanımladığı bir siyasi-ekonomik krize daha derinden batmasına yol açtı. Dünya Bankası, "Lübnan'daki mali ve ekonomik kriz, 19. yüzyılın ikinci yarısından beri küresel çapta yaşanan en ağır kriz dönemleri içinde muhtemelen ilk 10'da ve hatta ilk 3'te yer alıyor" saptamasını yapmıştı.Hükümet oluşumu, oluşumu, siyasi gruplar arasında kabine koltuklarının dağılımı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca raydan çıktı. Mikati, ekonomik çöküşü daha da kötüleştiren Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından hükümetin istifa etmesinden beri hükümet kurma girişiminde bulunan üçüncü başbakan adayı. Siyasi yapıdaki mezhepsel dağılım uyarınca, Sünni blok lideri, eski başbakan Saad Hariri'nin başarısız olmasının ardından, Hariri ile Şii Hizbullah'la işbirliği yapan Hıristiyan Aun arasındaki atışmanın gölgesinde, görevi yine Sünni bloktan Mikati üstlendi. Muhaliflerinin partisi Hür Yurtsever Hareketi için hükümetteki koltukların üçte birini talep ederek yeni hükümet üzerinde veto yetkisi peşinde koşmakla suçladığı Aun, iddiaları reddetti.

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