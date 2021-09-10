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Operatör şirket gösterdi: Kuzey Akım-2 projesinin inşaatı nasıl tamamlandı?
Operatör şirket gösterdi: Kuzey Akım-2 projesinin inşaatı nasıl tamamlandı?
Bugün yapımının tamamlandığı açıklanan Kuzey Akım-2 projesinin operatör şirketi Nord Stream 2 AG, boru hattının nasıl tamamlandığını gösterdi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T19:06+0300
2021-09-10T19:06+0300
rusya
almanya
doğalgaz
danimarka
kuzey akım-2
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Şirketin yayınladığı videoda Almanya ve Danimarka sularından geçen boruların Baltık Denizi’nde çıkarıldığı, kaynak yapıldığı ve sonra tekrar suya indirildiği anlar görülüyor.Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının iki kolu yılda 55 milyar metreküp gaz sevkiyatı hacmine sahip. Boru hattının döşenmesi üç yıl sürdü.Gaz transitinden kazandığı geliri kaybetme endişesi duyan Ukrayna ve kendi sıvılaştırılmış gazını Avrupa’ya göndermek isteyen ABD aktif şekilde karşı çıktı.Washington birçok kez projeye dahil olan şirketlere yaptırım uyguladı. Proje bu nedenle yaklaşık bir yıl uzadı. Almanya ve Avusturya ise projeye aktif destek sundu.Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un yaptığı bir açıklamada, “Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller sabah toplantısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının bu sabah Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 8.45’te tamamen bittiğini söyledi” ifadeleri kullanılmıştı.
rusya
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rusya, almanya, doğalgaz, danimarka, kuzey akım-2

Operatör şirket gösterdi: Kuzey Akım-2 projesinin inşaatı nasıl tamamlandı?

19:06 10.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Fotoğraf bankasına girKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
/
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Bugün yapımının tamamlandığı açıklanan Kuzey Akım-2 projesinin operatör şirketi Nord Stream 2 AG, boru hattının nasıl tamamlandığını gösterdi.
Şirketin yayınladığı videoda Almanya ve Danimarka sularından geçen boruların Baltık Denizi’nde çıkarıldığı, kaynak yapıldığı ve sonra tekrar suya indirildiği anlar görülüyor.
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının iki kolu yılda 55 milyar metreküp gaz sevkiyatı hacmine sahip. Boru hattının döşenmesi üç yıl sürdü.
Gaz transitinden kazandığı geliri kaybetme endişesi duyan Ukrayna ve kendi sıvılaştırılmış gazını Avrupa’ya göndermek isteyen ABD aktif şekilde karşı çıktı.
Washington birçok kez projeye dahil olan şirketlere yaptırım uyguladı. Proje bu nedenle yaklaşık bir yıl uzadı. Almanya ve Avusturya ise projeye aktif destek sundu.
Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un yaptığı bir açıklamada, “Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller sabah toplantısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının bu sabah Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 8.45’te tamamen bittiğini söyledi” ifadeleri kullanılmıştı.
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