https://tr.sputniknews.com/20210910/ozcan-deniz-ve-feyza-aktanin-velayet-davasinda-yeni-gelisme-1048793367.html

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında yeni gelişme

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında yeni gelişme

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının üçüncü duruşması gerçekleşti. Mahkemede 6 tanık dinlendi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T13:09+0300

2021-09-10T13:09+0300

2021-09-10T13:09+0300

yaşam

mahkeme

boşanma davası

özcan deniz

feyza aktan

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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı Nimet Öztaş Deniz tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan, kız kardeşi RahimeAktan ile arkadaşı da Aktan'ın tanıkları olarak dinlendi.Yaklaşık 2 saat süren duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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mahkeme, boşanma davası, özcan deniz, feyza aktan