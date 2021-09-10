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Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında yeni gelişme
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında yeni gelişme
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının üçüncü duruşması gerçekleşti. Mahkemede 6 tanık dinlendi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T13:09+0300
2021-09-10T13:09+0300
yaşam
mahkeme
boşanma davası
özcan deniz
feyza aktan
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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı Nimet Öztaş Deniz tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan, kız kardeşi RahimeAktan ile arkadaşı da Aktan'ın tanıkları olarak dinlendi.Yaklaşık 2 saat süren duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
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mahkeme, boşanma davası, özcan deniz, feyza aktan

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında yeni gelişme

13:09 10.09.2021
© İHAÖzcan Deniz ve Feyza Aktan
Özcan Deniz ve Feyza Aktan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA
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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının üçüncü duruşması gerçekleşti. Mahkemede 6 tanık dinlendi.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının üçüncü duruşması görüldü.
İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.
Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı Nimet Öztaş Deniz tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan, kız kardeşi Rahime
Aktan ile arkadaşı da Aktan'ın tanıkları olarak dinlendi.
Yaklaşık 2 saat süren duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
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