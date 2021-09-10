https://tr.sputniknews.com/20210910/papagan-haluktan-islikla-siparis-muhammet-iki-cay-1048793862.html

Papağan 'Haluk'tan ıslıkla sipariş: 'Muhammet iki çay'

Papağan 'Haluk'tan ıslıkla sipariş: 'Muhammet iki çay'

Bursa'da bir iş yerinin önünde duran papağan, yaptığı taklitlerle sokaktan geçen herkesi kandırıyor. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T13:23+0300

2021-09-10T13:23+0300

2021-09-10T13:42+0300

yaşam

papağan

çay

taklit

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Osmangazi ilçesinde bir dükkânın önünde duran 'Haluk' isimli Jako cinsi papağan, komşu esnaf dahil herkesi taklitçilik hüneriyle kandırıyor.Biri ıslık çaldı sanıp kızıyorlarYandaki çay ocağından çay siparişi veren papağan, yoldan geçen dolmuşlara ıslık öttürüp durduruyor. Papağanın yanından geçen kadınlar, ıslık sesini duyunca bir erkeğin kendilerine asıldığını sanıp kızıyor. Ancak ıslık öttürenin papağan olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar.Bursa'da geniş bir hayran kitlesi olan Haluk isimli papağını neredeyse tanımayan yok. Papağanın yaptığı şakalara ilk başlarda kanan, ancak daha sonra alışan çay ocağı işletmecisi Muhammet Han, şunları söyledi:

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papağan, çay, taklit