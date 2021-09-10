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Papağan 'Haluk'tan ıslıkla sipariş: 'Muhammet iki çay'
Papağan 'Haluk'tan ıslıkla sipariş: 'Muhammet iki çay'
Bursa'da bir iş yerinin önünde duran papağan, yaptığı taklitlerle sokaktan geçen herkesi kandırıyor. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T13:23+0300
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yaşam
papağan
çay
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Osmangazi ilçesinde bir dükkânın önünde duran 'Haluk' isimli Jako cinsi papağan, komşu esnaf dahil herkesi taklitçilik hüneriyle kandırıyor.Biri ıslık çaldı sanıp kızıyorlarYandaki çay ocağından çay siparişi veren papağan, yoldan geçen dolmuşlara ıslık öttürüp durduruyor. Papağanın yanından geçen kadınlar, ıslık sesini duyunca bir erkeğin kendilerine asıldığını sanıp kızıyor. Ancak ıslık öttürenin papağan olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar.Bursa'da geniş bir hayran kitlesi olan Haluk isimli papağını neredeyse tanımayan yok. Papağanın yaptığı şakalara ilk başlarda kanan, ancak daha sonra alışan çay ocağı işletmecisi Muhammet Han, şunları söyledi:
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papağan, çay, taklit

Papağan 'Haluk'tan ıslıkla sipariş: 'Muhammet iki çay'

13:23 10.09.2021 (güncellendi: 13:42 10.09.2021)
© İHAPapağan Haluk, Bursa
Papağan Haluk, Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA
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Bursa'da bir iş yerinin önünde duran papağan, yaptığı taklitlerle sokaktan geçen herkesi kandırıyor.
Osmangazi ilçesinde bir dükkânın önünde duran 'Haluk' isimli Jako cinsi papağan, komşu esnaf dahil herkesi taklitçilik hüneriyle kandırıyor.

Biri ıslık çaldı sanıp kızıyorlar

Yandaki çay ocağından çay siparişi veren papağan, yoldan geçen dolmuşlara ıslık öttürüp durduruyor. Papağanın yanından geçen kadınlar, ıslık sesini duyunca bir erkeğin kendilerine asıldığını sanıp kızıyor. Ancak ıslık öttürenin papağan olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar.
Bursa'da geniş bir hayran kitlesi olan Haluk isimli papağını neredeyse tanımayan yok. Papağanın yaptığı şakalara ilk başlarda kanan, ancak daha sonra alışan çay ocağı işletmecisi Muhammet Han, şunları söyledi:

"Ben buraya 2 yıl önce çay ocağı açtım. Komşumuzun papağını var. Onu dükkânın önünde kafeste besliyor. Taklit yeteneği çok yüksek. Bana ismimle hitap edip çay siparişi veriyor, 'Muhammet iki çay' diyor. İlk başlarda beni işletti, ben de zamanla alıştım. Yoldan geçenlere ıslık öttürüyor. Islık sesini duyan dönüp bakıyor. Kuştan geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar.”

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