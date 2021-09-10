https://tr.sputniknews.com/20210910/par-imamoglu-bugun-o-koltukta-bulunuyorsa-sebebi-vals-degil-secimden-once-kildigi-cuma-namazlariydi-1048793551.html

Par: İmamoğlu bugün o koltukta bulunuyorsa sebebi vals değil seçimden önce kıldığı cuma namazlarıydı

Par: İmamoğlu bugün o koltukta bulunuyorsa sebebi vals değil seçimden önce kıldığı cuma namazlarıydı

Habertürk yazarı Kübra Par, "30 Ağustos kutlamaları, Cumhuriyet temalı göndermeler, valsler falan gayet havalıydı, laik CHP tabanının yüreğine su serpti ama... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T13:18+0300

2021-09-10T13:18+0300

2021-09-10T13:18+0300

türkiye

mansur yavaş

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kübra par

ekrem imamoğlu

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Habertürk yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik tartışmalarını köşesine taşıdı.Par, "İmamoğlu’na seçimi vals değil namaz kazandırdı" başlıklı yazısında, "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için fazla hevesli göründükçe hem parti içinde hedef oluyor hem de halkın gözünde 'Derdi İstanbul değil' imajı uyandırıyor" ifadelerini kullandı."Oysa yapması gereken basit. Mansur Yavaş’ın taktiğini uygulayarak sadece icraatla gündeme gelmek, siyasi tartışmalara daha fazla kafa uzatmayıp seçimden önce çizdiği çalışkan mütevazı profili korumak ve daha önemlisi seküler seçmenin sosyal medya gazına gelmeyip ikinci turda 9 puan almasını sağlayan sağ-muhafazakâr seçmenin gözündeki yerini yıpratmamak" diye devam eden Par, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:İmamoğlu'nun “Hedefim İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok” açıklamasını da hatırlatan Par, "O dediği gibi, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olma hedefine odaklansın. Bunu hakkıyla başarabilirse kendisi talip olmasa bile aday gösterilir zaten" düşüncesini dile getirdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli vals gösterisi yapmıştı

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mansur yavaş, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kübra par, ekrem imamoğlu