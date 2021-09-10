https://tr.sputniknews.com/20210910/polonyada-insaat-calismalari-sirasinda-2-dunya-savasindan-kalma-bomba-bulundu-1048779835.html

Polonya'da inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Polonya'da inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Polonya'nın Gdynia kentindeki limanda 2. Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış bomba bulundu. 50 kilogram ağırlığındaki bombanın çıkarılması esnasında polis... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T01:25+0300

2021-09-10T01:25+0300

2021-09-10T01:25+0300

dünya

polonya

bomba

2. dünya savaşı

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Polonya'nın kuzeyindeki Gdynia kentinde bulunan limandaki inşaat çalışması sırasında bomba buldu. İşçiler hemen polise haber verirken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede, bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu tespit etti. Bomba etkisiz hale getirilmek için bulunduğu yerden çıkarılarak, poligona götürüldü. Polis, bombanın poligona sevk edilmesi için yapılan çalışmalar sırasında güvenlik gerekçesiyle limanda bulunan 300 kişiyi tahliye etti.Bomba imha uzmanları, 50 kilogram ağırlığındaki bombanın patlaması durumunda 1 kilometre karelik alanda etkili olacağını belirterek, saatler süren çalışmalarının ardından bombayı bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarmayı başardı. Poligona götürülen bomba yapılacak incelemelerin ardından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilecek.

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polonya, bomba, 2. dünya savaşı