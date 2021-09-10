Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevine vekil atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aleksandr Çupriyan’ın Rusya Acil Durumlar Bakan Vekilliği görevine getirilmesiyle ilgili kararı imzaladı. Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.Ziniçev, 8 Eylül Çarşamba günü bir eğitim sırasında Rus yönetmen Aleksandr Melnik’i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Ziniçev bakanlık görevine 2018 yılında gelmiş, 2020 yılında da general unvanını almıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in yerine vekil olarak Aleksandr Çupriyan’ı göreve getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aleksandr Çupriyan’ın Rusya Acil Durumlar Bakan Vekilliği görevine getirilmesiyle ilgili kararı imzaladı. Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Ziniçev, 8 Eylül Çarşamba günü bir eğitim sırasında Rus yönetmen Aleksandr Melnik’i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Ziniçev bakanlık görevine 2018 yılında gelmiş, 2020 yılında da general unvanını almıştı.