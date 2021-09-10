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Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevine vekil atadı
Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevine vekil atadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in yerine vekil olarak Aleksandr Çupriyan’ı göreve getirdi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
rusya acil durum bakanlığı
aleksandr çupriyan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aleksandr Çupriyan’ın Rusya Acil Durumlar Bakan Vekilliği görevine getirilmesiyle ilgili kararı imzaladı. Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.Ziniçev, 8 Eylül Çarşamba günü bir eğitim sırasında Rus yönetmen Aleksandr Melnik’i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Ziniçev bakanlık görevine 2018 yılında gelmiş, 2020 yılında da general unvanını almıştı.
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rusya, rusya acil durum bakanlığı, aleksandr çupriyan

Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevine vekil atadı

20:48 10.09.2021 (güncellendi: 20:50 10.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in yerine vekil olarak Aleksandr Çupriyan’ı göreve getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aleksandr Çupriyan’ın Rusya Acil Durumlar Bakan Vekilliği görevine getirilmesiyle ilgili kararı imzaladı. Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Ziniçev, 8 Eylül Çarşamba günü bir eğitim sırasında Rus yönetmen Aleksandr Melnik’i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Ziniçev bakanlık görevine 2018 yılında gelmiş, 2020 yılında da general unvanını almıştı.
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