https://tr.sputniknews.com/20210910/putin-rusya-ve-belarus-ortak-sanayi-politikasina-geciyor-1048779180.html

Putin: Rusya ve Belarus ortak sanayi politikasına geçiyor

Putin: Rusya ve Belarus ortak sanayi politikasına geçiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasında bugün Moskova’da gerçekleşen görüşme yaklaşık 3.5 saat sürdü. İki ülke... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T00:43+0300

2021-09-10T00:43+0300

2021-09-10T00:43+0300

ekonomi

rusya

belarus

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

sanayi üretimi

sanayi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin ortak sanayi politikasına geçeceğini bildirdi. Rus lider, bugünkü görüşmede, ortak makroekonomik politikanın uygulanması, ödeme sistemlerinin birleştirilmesi, bilgi güvenliği, gümrük, vergi, enerji ve diğer alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konularında anlaşmalara varmayı başardıklarını söyledi.Putin ayrıca Rusya ve Belarus’un ortak enerji piyasalarına ilişkin belgelerin imzalandığını duyurdu.İki ülkenin, Rusya ve Belarus’tan oluşan Birlik Devleti’nin 28 programı üzerinde mutabakata vardıklarını dile getiren Rus lider, programların onaylanması planlanan Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısının bu yılın sonuna kadar düzenleneceğini anlattı.Moskova ve Minsk’in, ulusal ödeme sistemlerini birleştirmeyi ve Birlik Devleti kapsamında ortak ödeme alanı oluşturmayı planladığı ifade edildi.Belarus lideri Lukaşenko, iki ülkenin ortak para birimiyle ilgili konuya dönebileceklerini söyledi. Putin ise henüz ortak para birimini konuşmak için erken olduğunu belirterek önce ortak makro ekonomik politikanın oluşturulması gerektiğini kaydetti.Görüşmede varılan anlaşmaya göre, Rusya ve Belarus vatandaşları, iki ülkenin entegrasyonu sayesinde, Birlik Devleti kapsamında ekonomik ve sosyal alanlarda eşit haklar ve imkanlar alacak. Rusya Devlet Başkanı, Rus ve Belaruslu vatandaşların yaşam seviyelerinin yükseltilmesi için gereken koşulların yaratılacağını söyledi.İki ülke lideri ayrıca ortak savunma alanının oluşturulmasını değerlendirdi. Putin, bu bağlamda, Rusya ve Belarus topraklarında ortak askeri tatbikatlara büyük önem verildiğini belirterek, “Bu tatbikatlar hiçbir ülkeyi hedef almıyor” dedi. Lukaşenko da Minsk ve Moskova’nın askeri tehditlerle mücadeleyi artıracaklarını söyledi.Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki hava ulaşımında tüm kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı.Rusya’nın Belarus’a kredi hacminin 2022 yılında yaklaşık 630-640 milyon dolara ulaşacağı ifade edildi. Lukaşenko, henüz yeni kredi için Moskova’ya başvurmayacaklarını dile getirdi.Rusya’nın, Belarus-Litvanya sınırındaki duruma müdahale etmeyeceğini kaydeden Putin, “Bu bizi ilgilendirmiyor” dedi. Lukaşenko da, göçmenler konusunda Belarus’un işlerine müdahale etmedikleri için Rusya’ya teşekkür etti.Putin, gelecekte Rusya ve Belarus’un ortak parlamentosunun kurulabileceğini belirterek, “Henüz bu konuyu değerlendirmedik” ifadesini kullandı.Putin, iki ülkenin doğru entegrasyon yolunda bulunduklarını söyledi. Lukaşenko da Moskova ve Minsk’in gerekirse daha da yakınlaşabileceğini kaydetti.

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, sanayi üretimi, sanayi