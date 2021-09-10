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Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası
Rize´de bazı turizm tesisleri, aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yüzde 10 indirim uyguluyor. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T16:55+0300
2021-09-10T16:56+0300
koronavirüs
rize
indirim
kampanya
türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi
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Türkiye’de koronavirüs aşılama oranlarının yükselmesi için çeşitli teşvik uygulamaları yapılıyor.Rize’de bazı turizm tesisleri de aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yönelik indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya destek veren işletmelere gelenler, konaklamalarda yüzde 10 indirimden yararlanıyor.‘Fiyatlarda yüzde 10 indirim uyguluyoruz’İkizdere ilçesindeki termal tesis yöneticisi Amaç Ekşi, aşının önemini hatırlatmak için kampanya başlattıklarını anlattı:‘Aşı olmak tüm dünya insanları olarak hepimizin vatandaşlık görevi’Aşısını tamamlayıp kampanyadan yararlanan Nuran Yıldız da, “Uygulamanın olduğunu bilerek gelmemiştim ama böyle bir ayrıcalık tanınmış olması tabi ki mutlu etti. Aşı olmak tüm dünya insanları olarak hepimizin vatandaşlık görevi. Dilerim sağlıklı günlerde keyifli zamanlar yaşama şansımız olur” ifadelerini kullandı.Şennur Sarı ise “Bir haftadır burada tatil yapıyorum. Ben üçüncü aşımı da olup, aşılarımı tamamlayarak geldim. Bu tesiste aşı olanlara özel bir uygulama olduğunu duyunca burayı tercih ettim” diye konuştu.
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rize, indirim, kampanya, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası

16:55 10.09.2021 (güncellendi: 16:56 10.09.2021)
© DHARize'de turizm işletmeleri
Rize'de turizm işletmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© DHA
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Rize´de bazı turizm tesisleri, aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yüzde 10 indirim uyguluyor.
Türkiye’de koronavirüs aşılama oranlarının yükselmesi için çeşitli teşvik uygulamaları yapılıyor.
Rize’de bazı turizm tesisleri de aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yönelik indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya destek veren işletmelere gelenler, konaklamalarda yüzde 10 indirimden yararlanıyor.

‘Fiyatlarda yüzde 10 indirim uyguluyoruz’

İkizdere ilçesindeki termal tesis yöneticisi Amaç Ekşi, aşının önemini hatırlatmak için kampanya başlattıklarını anlattı:
“Pandemi döneminde aşının ne kadar önemli bir rol oynadığını hep beraber gördük. Turizm çalışanları olarak sezon başından beri aşılarımızı ve rutin kontrollerimizi oluyoruz. Turizm sezonunun canlılığını ve hareketlerini sürdürebilmek ve aşının önemini hatırlatmak için bizler de bir adım attık. Tesisimize gelen misafirlerimiz, aşı uygulamasına başlamış veya aşılarını tamamlamış ise konaklama fiyatlarında yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Bizler de aşıyla ilgili üzerimize düşen görevi bu şekilde uygulamaya çalışıyoruz."

‘Aşı olmak tüm dünya insanları olarak hepimizin vatandaşlık görevi’

Aşısını tamamlayıp kampanyadan yararlanan Nuran Yıldız da, “Uygulamanın olduğunu bilerek gelmemiştim ama böyle bir ayrıcalık tanınmış olması tabi ki mutlu etti. Aşı olmak tüm dünya insanları olarak hepimizin vatandaşlık görevi. Dilerim sağlıklı günlerde keyifli zamanlar yaşama şansımız olur” ifadelerini kullandı.
Şennur Sarı ise “Bir haftadır burada tatil yapıyorum. Ben üçüncü aşımı da olup, aşılarımı tamamlayarak geldim. Bu tesiste aşı olanlara özel bir uygulama olduğunu duyunca burayı tercih ettim” diye konuştu.
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