https://tr.sputniknews.com/20210910/rizede-turizm-tesislerinde-asili-misafirlere-indirim-kampanyasi-1048804021.html

Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası

Rize'de turizm tesislerinde aşılı misafirlere indirim kampanyası

Rize´de bazı turizm tesisleri, aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yüzde 10 indirim uyguluyor. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T16:55+0300

2021-09-10T16:55+0300

2021-09-10T16:56+0300

koronavirüs

rize

indirim

kampanya

türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

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Türkiye’de koronavirüs aşılama oranlarının yükselmesi için çeşitli teşvik uygulamaları yapılıyor.Rize’de bazı turizm tesisleri de aşı olan ya da aşı programına başlayanlara yönelik indirim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyaya destek veren işletmelere gelenler, konaklamalarda yüzde 10 indirimden yararlanıyor.‘Fiyatlarda yüzde 10 indirim uyguluyoruz’İkizdere ilçesindeki termal tesis yöneticisi Amaç Ekşi, aşının önemini hatırlatmak için kampanya başlattıklarını anlattı:‘Aşı olmak tüm dünya insanları olarak hepimizin vatandaşlık görevi’Aşısını tamamlayıp kampanyadan yararlanan Nuran Yıldız da, “Uygulamanın olduğunu bilerek gelmemiştim ama böyle bir ayrıcalık tanınmış olması tabi ki mutlu etti. Aşı olmak tüm dünya insanları olarak hepimizin vatandaşlık görevi. Dilerim sağlıklı günlerde keyifli zamanlar yaşama şansımız olur” ifadelerini kullandı.Şennur Sarı ise “Bir haftadır burada tatil yapıyorum. Ben üçüncü aşımı da olup, aşılarımı tamamlayarak geldim. Bu tesiste aşı olanlara özel bir uygulama olduğunu duyunca burayı tercih ettim” diye konuştu.

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rize, indirim, kampanya, türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi