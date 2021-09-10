https://tr.sputniknews.com/20210910/rus-disisleri-yaklasik-300-rus-vatandasi-kabilden-tahliye-icin-basvuruda-bulundu-1048800782.html

Rus Dışişleri: Yaklaşık 300 Rus vatandaşı Kabil’den tahliye için başvuruda bulundu

Rus Dışişleri: Yaklaşık 300 Rus vatandaşı Kabil’den tahliye için başvuruda bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İvan Volinkin, Afganistan’da bulunan yaklaşık 300 Rusya vatandaşının ülkeden tahliye talebiyle Rus büyükelçiliğine... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T15:43+0300

2021-09-10T15:43+0300

2021-09-10T15:43+0300

rusya

afganistan

taliban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048654794_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_e7f8d4aba8310ce3f669d5861a56b813.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı İvan Volinkin, Afganistan’da bulunan yaklaşık 300 Rusya vatandaşının ülkeden tahliye talebiyle Kabil’deki Rus büyükelçiliğine başvurduğunu belirtti.Sputnik’e konuşan Volinkin, “Bugün itibariyle Kabil'deki diplomatik temsilciliğimize tahliye için başvuruda bulunan Rus vatandaşlarının sayısı yaklaşık 300” diyerek, bunların daha önce organize edilen tahliye uçuşlarına çeşitli nedenlerle yetişemeyen Rusya vatandaşları olduğunu kaydetti.Volinkin, Rusya’ya düzenlenecek tahliye uçuşlarına Rusya vatandaşlarının yanı sıra onların yabancı ülke vatandaşı olan aile üyelerinin de dahil edileceğini belirterek, “Rus hükümetinin ilgili organlarının çabaları öncelikle Afganistan'dan ayrılmak isteyen Rusya vatandaşlarının geri dönüşüne odaklanmıştı. Şu anda Rusya Dışişleri Bakanlığı, yetkili makamlarla işbirliği içinde, vatandaşlarımızın yabancı ülke vatandaşı olan aile üyelerinin tahliyesi konusu üzerinde de çalışıyor” diye konuştu.Kabil'deki Rus Büyükelçiliği, Ağustos ayı sonundan itibaren Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin listelerini oluşturmaya başlamıştı. Rusya’ya düzenlenecek tahliye uçuşlarına Rus vatandaşları, Rusya’da oturum izni olanlar ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ-Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) ülkelerinden kişiler katılabilecek.Daha önce, Rusya'daki Afganistan Diaspora Merkezi Başkanı Gulam Muhammed Celal, Rusya'ya gelmek isteyen yaklaşık bin Afgan’ın ülkeden tahliye edilmeyi beklediklerini belirtmişti.

rusya

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, afganistan, taliban