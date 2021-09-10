https://tr.sputniknews.com/20210910/rus-senator-rusya-ve-belarus-ordularinin-ortak-komutanligi-kurulabilir-1048805005.html

Rus senatör: Rusya ve Belarus ordularının ortak komutanlığı kurulabilir

Rus senatör: Rusya ve Belarus ordularının ortak komutanlığı kurulabilir

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Bakan Yardımcısı Vladimir Cabarov, gelecekte Rusya ile Belarus'un entegrasyon sürecinde iki ülke ordularının... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T17:36+0300

2021-09-10T17:36+0300

2021-09-10T17:36+0300

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birlik

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asker

açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun dünkü görüşmesini değerlendiren Cabarov, "İki ülkenin silahlı kuvvetlerinin ortak komutanlığının kurulması açısından bu konunun da gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu dışlamıyorum, zira NATO'nun ortak komutanlığı varken neden Rusya ve Belarus'un ortak komutanlığı olmasın" dedi.'Ortak para birimi gündeme gelebilir'Bu arada Cabarov, iki ülkenin derinlemesine bir ekonomik entegrasyon gerçekleştirmeyi başarmaları halinde ortak para birimi konusunun da gündeme geleceğini belirtti.Cabarov, "O zaman ekonomilerin entegrasyon, yakınlaşma süreci geri döndürülemez hale gelecek. Ancak bu planın işler hale gelmesi için her iki tarafın da birbirleri olmadan var olamayacaklarını anlamaları ve ortak para politikası geliştirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ekonomik entegrasyondaki başarıların siyasi yakınlaşmaya bağlı olduğunu düşünen Cabarov, Rusya-Belarus Parlamenterler Meclisi'nin bir üyesi olarak gelecekte ortak parlamento kurulması ihtimalini dışlamadığını da söyledi.Peskov: Ortak parlamento henüz gündemde değilBasın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya ile Belarus arasında ortak parlamento kurulmasının henüz gündemde olmadığını belirtti.Peskov, "Bu, gelecekle ilgili ve olası bir konu" diye konuştu.Gazetecilerin ortak para biriminin ne zaman oluşturulabileceğiyle ilgili soruları karşısında Peskov,bunun henüz gündemde olmadığını ve bunun dün Putin ile Lukaşenko tarafından da dile getirildiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20210910/rusya-ve-belarus-batinin-yaptirim-politikasina-karsi-birlikte-mucadele-edecek-1048800911.html

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, birlik, ordu, asker, açıklama