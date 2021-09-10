https://tr.sputniknews.com/20210910/rus-ucagi-dusuk-basinc-sinyalinin-ardindan-antalyaya-inis-yapti-1048792751.html

Rus uçağı düşük basınç sinyalinin ardından Antalya’ya iniş yaptı

Rus uçağı düşük basınç sinyalinin ardından Antalya’ya iniş yaptı

Antalya-Belgorod seferi yapan Boeing 757, düşük basınç sensörünün çalışmasının ardından kalkış yaptığı havalimanına yeniden iniş yaptı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T12:58+0300

2021-09-10T12:58+0300

2021-09-10T12:57+0300

türkiye

rusya

uçak

azur air

acil iniş

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FlightRadar 24 sitesinin aktardığına göre, sabah saatlerinde Antalya’dan Belgorod’a hareket eden Azur Air’a ait ZF434 sefer sayılı uçak, düşük kabin basıncı sinyalinin ardından kalkış yerine geri döndü.Rus basınına konuşan bir kaynak, uçağın sorunsuz şekilde iniş yaptığını doğruladı.Azur Air’dan yapılan açıklamada ise uçağın uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla geri döndüğü, yolcular için başka bir uçağın tesis edileceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210904/moskovadan-kalkan-rus-yolcu-ucagi-acil-inis-yapti-1048600477.html

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rusya, uçak, azur air, acil iniş