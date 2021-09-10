Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/rus-ucagi-dusuk-basinc-sinyalinin-ardindan-antalyaya-inis-yapti-1048792751.html
Rus uçağı düşük basınç sinyalinin ardından Antalya’ya iniş yaptı
Rus uçağı düşük basınç sinyalinin ardından Antalya’ya iniş yaptı
Antalya-Belgorod seferi yapan Boeing 757, düşük basınç sensörünün çalışmasının ardından kalkış yaptığı havalimanına yeniden iniş yaptı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T12:58+0300
2021-09-10T12:57+0300
türkiye
rusya
uçak
azur air
acil iniş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104205/39/1042053993_0:0:3324:1870_1920x0_80_0_0_22f3adc698f92dbc75178d02029f9dc8.jpg
FlightRadar 24 sitesinin aktardığına göre, sabah saatlerinde Antalya’dan Belgorod’a hareket eden Azur Air’a ait ZF434 sefer sayılı uçak, düşük kabin basıncı sinyalinin ardından kalkış yerine geri döndü.Rus basınına konuşan bir kaynak, uçağın sorunsuz şekilde iniş yaptığını doğruladı.Azur Air’dan yapılan açıklamada ise uçağın uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla geri döndüğü, yolcular için başka bir uçağın tesis edileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210904/moskovadan-kalkan-rus-yolcu-ucagi-acil-inis-yapti-1048600477.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104205/39/1042053993_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b392b7fdded9669d4fb30d6b601e2d77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, uçak, azur air, acil iniş

Rus uçağı düşük basınç sinyalinin ardından Antalya’ya iniş yaptı

12:58 10.09.2021
© Sputnik / Илья Наймушин / Fotoğraf bankasına girAeroflot, koronavirüs, tahliye
Aeroflot, koronavirüs, tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Илья Наймушин
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Antalya-Belgorod seferi yapan Boeing 757, düşük basınç sensörünün çalışmasının ardından kalkış yaptığı havalimanına yeniden iniş yaptı.
FlightRadar 24 sitesinin aktardığına göre, sabah saatlerinde Antalya’dan Belgorod’a hareket eden Azur Air’a ait ZF434 sefer sayılı uçak, düşük kabin basıncı sinyalinin ardından kalkış yerine geri döndü.
Rus basınına konuşan bir kaynak, uçağın sorunsuz şekilde iniş yaptığını doğruladı.
Azur Air’dan yapılan açıklamada ise uçağın uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla geri döndüğü, yolcular için başka bir uçağın tesis edileceği belirtildi.
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
DÜNYA
Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı
4 Eylül, 00:18
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce