Rusya ve Belarus, Batı'nın yaptırım politikasına karşı birlikte mücadele edecek

Rusya ve Belarus, bir dizi Batılı ülke ve kurum tarafından uygulamaya koyulan ekonomik yaptırımlara cevaben atılacak ortak adımlar konusunda mutabakat sağladı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreçlerinin mevcut gelişimi ve onların derinleştirilmesine yönelik olarak ileride atılacak adımlar hakkında ortak bildiriyi kabul etti.Bazı Avrupalı ülke ve kurumların uluslararası hukuku çiğneyen yıkıcı eylemlerinin Birlik Devleti'nin pozitif şekilde gelişmesini, ulusal ekonomilerin güçlenmesini, iki ülke halkları için hayati öneme sahip sosyal hedeflere ulaşılmasını zorlaştırdığını belirten başbakanlar, bu nedenle Rusya ve Belarus'a yönelik gayri meşru ekonomik yaptırımlara karşı atılacak ortak adımlar üzerinde mutabakata vardıklarını ifade etti.Taraflar, Birlik Devleti kapsamındaki entegrasyon süreçlerinin derinleştirilmesine yönelik ortak çabaları artırma konusunda kararlı olduklarını, 8 Aralık 1999 tarihli Birlik Devlet Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın tüm hükümlerinin ifasının devam edileceğini vurguladı.Anlaşmaya ilişkin kararname imzalandıBu bağlamda Mişustin ve Golovçenko, 2021-2023 yıllarında anlaşmanın hükümlerinin uygulanacağı ana alanlarla ilgili kararnameyi imzaladı.Kararnameyle taraflar, 3 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan 28 program üzerinde mutabakat sağladı.İki ülke, ekonomik entegrasyon planına göre ortak gaz, petrol, elektrik, iletişim pazarları kuracak. Özellikle de roaming iptal edilecek.Belgede aynı zamanda para politikasının uyumlaştırılması, banka mevduatlarının sigortalanmasıyla ilgili ortak ilkeler, döviz kontrolü, bilgi güvenliği dahil olmak üzere finansal piyasanın düzenlenmesi, kara parayla mücadele gerekliliklerinin ortak tabanda toplanması gibi maddelere yer verildi. Belgede ödeme kartı, ödeme ve hızlı ödeme sistemlerinin birleştirilmesi öngörüldü.Bunların yanında Mişustin ve Golovçenko, devlet siparişlerine ve devlet satın almalarına erişim, rekabet, tüketici haklarının korunması ile ilgili ortak kuralların oluşturulmasını ve malların etiketlenmesi ve izlenmesine yönelik ortak sistem geliştirilmesini öngören koordineli sanayi ve tarım politikasına geçiş yapılması konusunda mutabakat sağladı.Rusya ve Belarus, gümrük ve vergi mevzuatları ile sosyal çalışma politikalarını da uyumlu hale getirecek.'Batı'nın yaptırımlarına verilen en güzel yanıt'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Belarus'un entegrasyon anlaşmalarının Batı'nın yaptırımlarına verilen en güzel yanıt olduğunu söyledi.Lavrov, "Bugün devlet başkanlarının talimatıyla yapılan her şey, yaptırım politikasına verilen en güzel yanıt. Birilerinin merhamet etmesini bekleyemeyiz. Zira Batılı partnerlerimizin güvenilmez oldukları, yaptırım sopasını her an ve her fırsatta kullanmaya hazır oldukları çok iyi biliniyor" dedi.Rusya, 21 Eylül itibarıyla Belarus’la uçuş kısıtlamalarını kaldırıyorÖte yandan, koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Belarus ile uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik incelemeler yapıldı. Bunun sonucunda 21 Eylül itibarıyla bu yöndeki tüm kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı.Karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında dün Kremlin’de gerçekleşen ve üç buçuk saat süren görüşmeyi izledi. Putin görüşmenin ardından tarafların Birlik Devleti bünyesinde 28 entegrasyon programı üzerinde anlaştı. Bunun yanında taraflar 2022 yılında Rus gazının fiyatının 2021 seviyesinde tutulması konusunda anlaşmaya vardı. Putin görüşme sonrasında Belarus’la uçuşlar konusundaki tüm kısıtlamaların kaldırılacağını söylemişti, ancak bir tarih vermemişti.

