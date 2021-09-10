https://tr.sputniknews.com/20210910/rusyadan-apple-ve-googlea-secimlere-mudahale-uyarisi-1048808400.html
Rusya’dan Apple ve Google’a ‘seçimlere müdahale’ uyarısı
Rusya’dan Apple ve Google’a ‘seçimlere müdahale’ uyarısı
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), aralarında Apple ve Google’ın da olduğu bazı şirketlerden, ‘Akıllı Oylama’... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T18:57+0300
2021-09-10T18:57+0300
2021-09-10T18:57+0300
dünya
rusya
apple
google
ceza
genel seçimler
uyarı
seçimler
yerel seçimler
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Roskomnadzor’un açıklamasında, “DNS ve CDN hizmet sağlayıcıları da dahil bir dizi yabancı şirkete, Rusya’da Akıllı Oylama uygulamasına ve web sitesine erişim kısıtlamalarını aşma fırsatlarını sağlamayı durdurmayı talep eden mektuplar gönderildi” ifadesine yer verildi.Mektuplarda, seçim kampanyası sırasında, Rusya’nın internet ortamında seçim ajitasyonuyla ilgili olanlar dahil seçimlerle ilgili yasalarını ihlal eden hizmetlerin sunumunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.Açıklamada, “Şirketlerin, bu kaynaklara yardımı sonlandırma talebine uymaması, Rusya’nın mevcut yasalarının ağır ihlali. Taleplerin yerine getirilmemesi, seçim kampanyasına dış müdahale olarak değerlendirilecek” dendi.Roskomnadzor, Rusya'da yasaklanan aşırılık yanlısı bir örgütün internet dahil faaliyetlerine yardım etmenin cezai sorumluluk gerektirdiğini anımsattı.Kurum, Rusya’da faaliyetleri yasaklanan 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) faaliyetini devam ettirme amacıyla kullanılan ‘Akıllı Oylama’ sitesine erişimi kısıtlamıştı. ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere ve diğer ülkelerden 10’dan fazla yabancı şirketin kısıtlamayı aşma hizmeti sunduğu ortaya çıkmıştı.Roskomnadzor, Apple ve Google’ın uygulama mağazaları ile Google, Cisco, Cloudflare ve bazı diğer şirketlerin DNS ve CDN hizmet sunucularının talepleri görmezden geldiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210908/rusyadan-googlea-usulsuz-reklam-nedeniyle-para-cezasi-1048707034.html
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rusya, apple, google, ceza, genel seçimler, uyarı, seçimler, yerel seçimler
Rusya’dan Apple ve Google’a ‘seçimlere müdahale’ uyarısı
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), aralarında Apple ve Google’ın da olduğu bazı şirketlerden, ‘Akıllı Oylama’ sitesine erişim kısıtlamalarını aşmaya yardımcı olan araçları kaldırmayı talep etti.
Roskomnadzor’un açıklamasında, “DNS ve CDN hizmet sağlayıcıları da dahil bir dizi yabancı şirkete, Rusya’da Akıllı Oylama uygulamasına ve web sitesine erişim kısıtlamalarını aşma fırsatlarını sağlamayı durdurmayı talep eden mektuplar gönderildi” ifadesine yer verildi.
Mektuplarda, seçim kampanyası sırasında, Rusya’nın internet ortamında seçim ajitasyonuyla ilgili olanlar dahil seçimlerle ilgili yasalarını ihlal eden hizmetlerin sunumunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Açıklamada, “Şirketlerin, bu kaynaklara yardımı sonlandırma talebine uymaması, Rusya’nın mevcut yasalarının ağır ihlali. Taleplerin yerine getirilmemesi, seçim kampanyasına dış müdahale olarak değerlendirilecek” dendi.
Roskomnadzor, Rusya'da yasaklanan aşırılık yanlısı bir örgütün internet dahil faaliyetlerine yardım etmenin cezai sorumluluk gerektirdiğini anımsattı.
Kurum, Rusya’da faaliyetleri yasaklanan 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın (FBK) faaliyetini devam ettirme amacıyla kullanılan ‘Akıllı Oylama’ sitesine erişimi kısıtlamıştı. ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere ve diğer ülkelerden 10’dan fazla yabancı şirketin kısıtlamayı aşma hizmeti sunduğu ortaya çıkmıştı.
Roskomnadzor, Apple ve Google’ın uygulama mağazaları ile Google, Cisco, Cloudflare ve bazı diğer şirketlerin DNS ve CDN hizmet sunucularının talepleri görmezden geldiğini kaydetti.