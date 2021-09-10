https://tr.sputniknews.com/20210910/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-okullarda-pcr-taramasi-aciklamasi-1048809072.html

Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR taraması açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR taraması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'okullarda PCR testi' uygulaması ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T19:25+0300

2021-09-10T19:25+0300

2021-09-10T19:47+0300

fahrettin koca

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Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin onayının alınacağını söyledi.Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı. Koca, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında bazı okullarda PCR testi taraması yapılacağını açıklamıştı.

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fahrettin koca