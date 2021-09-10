https://tr.sputniknews.com/20210910/saglik-bakani-koca-agrinin-asilamada-mavi-kategorideki-iller-arasina-girdigini-acikladi-1048781226.html

Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T03:14+0300

2021-09-10T03:14+0300

2021-09-10T03:14+0300

koronavirüs

ağrı

fahrettin koca

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun" ifadelerini kullandı.Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.

ağrı

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ağrı, fahrettin koca, koronavirüs aşısı