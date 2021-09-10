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Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T03:14+0300
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koronavirüs
ağrı
fahrettin koca
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun" ifadelerini kullandı.Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.
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ağrı, fahrettin koca, koronavirüs aşısı

Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı

03:14 10.09.2021
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun" ifadelerini kullandı.
Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.
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