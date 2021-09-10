Sahiplendiği köpek için doğum günü partisi düzenledi

"Bu çevrede herkes Kaktüs'ü tanıyor. Herkesin arkadaşı oldu. Bugün köpeğe doğum günü yapmamızın amacı, sokaktaki canlılar için farkındalık oluşturmaktı. Etrafımızda çok sayıda iş merkezi var. Her iş merkezi bir sokak köpeğini sahiplense belki de sokaktaki canlılar sahipsiz kalmayacak. Kaktüs benimle eve de geliyor. Çok fazla masrafı olmuyor. Tüyü bizimki kadar da dökülmüyor. Kaktüs, bizlere hayata dair çok şey öğretti. Hayvanların da duygusal olduklarını öğrendik."