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Selin Ciğerci eşinden ayrıldı
Selin Ciğerci eşinden ayrıldı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi’nde yaklaşık 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T13:06+0300
2021-09-10T13:06+0300
yaşam
türkiye
dava
adliye
boşanma
gökhan çıra
selin ciğerci
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra boşanma kararı vermişti.Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra anlaşmalı olarak boşanırken, duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü.Selin Ciğerci adliyeden çıktığı esnada, basın mensuplarının sorularına, ‘Herkes için hayırlı olsun' diye yanıt verdi. Adliyeden beraber çıkan Ciğerci ve Çıra farklı otomobillere binerek adliyeden ayrıldı.Ciğerci son günlerde, eski manken Deniz Akkaya'ya aldırdığı tedbir kararıyla gündeme gelmişti. Akkaya kararı ihlal edince 3 gün zorlama hapsine çaprtırılmıştı.
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türkiye, dava, adliye, boşanma, gökhan çıra, selin ciğerci

Selin Ciğerci eşinden ayrıldı

13:06 10.09.2021
© Fotoğraf : TwitterSelin Ciğerci
Selin Ciğerci - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi’nde yaklaşık 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra boşanma kararı vermişti.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra anlaşmalı olarak boşanırken, duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü.
Selin Ciğerci adliyeden çıktığı esnada, basın mensuplarının sorularına, ‘Herkes için hayırlı olsun' diye yanıt verdi. Adliyeden beraber çıkan Ciğerci ve Çıra farklı otomobillere binerek adliyeden ayrıldı.
Ciğerci son günlerde, eski manken Deniz Akkaya'ya aldırdığı tedbir kararıyla gündeme gelmişti. Akkaya kararı ihlal edince 3 gün zorlama hapsine çaprtırılmıştı.
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