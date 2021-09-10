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Şişli'de kaçırılan Şilan Topal: 'En fazla yatacağım 6-7 ay' diyerek beni tehdit etti
Şişli'de kaçırılan Şilan Topal: 'En fazla yatacağım 6-7 ay' diyerek beni tehdit etti
Şişli'de boşanmak istediği eşi Mithat Topal tarafından taksiyle kaçırılan Şilan Topal, karakola giderken Mithat Topal'ın "Bir şey söylersen en fazla yatacağım... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T17:56+0300
2021-09-10T17:56+0300
kadına şiddet
şişli
taksi
kaçırma
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Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta çarşamba akşamı yaşanan olayda Şilan Topal (22), ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Kadının, Gaziosmanpaşa'daki bir adrese kaçırıldığını tespit eden polis, dün akşam operasyon yaptı. Topal kurtarılırken Mithat Topal ve yanındaki kişi gözaltına alındı.'Çocuğuma kavuşmak istiyorum'Emniyet çıkışında dün akşam basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç kadın, "Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.Evine dönen Şilan Topal, bu sabah ise Müge Anlı'nın programına çıktı.Topal, "Taksinin geldiğini gördüm. O an oradan ayrılmak istedim, taksiden eşim indi. Apartmanın içine kaçtım. Arkamdan kollarımdan tutarak beni zorla sürüklemeye başladı. Beni arabaya sokmaya çalıştı ama çok direndim, bağırdım. Komşularımıza bağırdım, 'polisi arayın, polisi arayın' diye bağırdım. Maksut isimli kişi beni çekerek taksinin içine soktu. Silah lafını duyunca ılımlı davranmaya başladım. Arabadan inmeden Maksut benim telefonumu ve onun telefonunu alıp yok etti. Beni Gaziosmanpaşa'ya götürdü. Bir eve gittik. Sabaha kadar koltukta oturdum. Bana, 'Sen geleceksin ev tutacağız, şikayetini geri alacaksın, gittikten sonra senin çocuğunu sana teslim ederim' dedi. Oğlumun Diyarbakır'da bir yerde olduğunu, çok güvende olduğunu benimle şu an görüştüremeyeceklerini, bana güvenceleri geldiği zaman görüştüreceklerini söylediler" dedi.'Kaşımla polis memuruna işaret yaptım'Baskı altında kaldığını belirten Topal şöyle devam etti:"Karakolun çok yakınına gelince bana, 'işte ne söyleyeceğini biliyorsun, onların yanında heyecanlanma, ben seni çok seviyorum' dedi. Ben de böyle hiçbir şey olmamış gibi tamam diyerek ona iyi davrandım. Karakola giderken birilerini aradı. İçeri girerken elimi tuttu. Bana 'yaşananların kurgu olduğunu söyleyeceksin, kendi isteğinle geldiğini, ailenle görüşmek istemediğini, eşini çok sevdiğini söyleyeceksin' dedi. 'Aksi takdirde bir şey söylersen en fazla yatacağım 6-7 ay' diyerek beni tehdit etti. İçeri girdikten sonra bir polis memuruna 'biz birlikteyiz ailesi bizim birlikte olmamızı istemiyor' dedi. O anlatınca ben bir adım arkaya atarak kaşımla polis memuruna işaret yaptım. Polis memuru bir şeyin yolunda gitmediğini fark edince ona 5 dakika dışarıda durması gerektiğini söyledi. Gözlerimle işaret ettikten sonra onu odadan çıkarıp ifademi aldılar. O an kaçmaya çalıştı ancak yakaladılar"Topal, taksici hakkında ise "Bizi indirdikten sonra polisi arayabilirdi. Yanımızdaki diğer kişi taksiciyi tanıdığını söyledi" diye konuştu.
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kadına şiddet, şişli, taksi, kaçırma

Şişli'de kaçırılan Şilan Topal: 'En fazla yatacağım 6-7 ay' diyerek beni tehdit etti

17:56 10.09.2021
© DHAŞişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© DHA
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Şişli'de boşanmak istediği eşi Mithat Topal tarafından taksiyle kaçırılan Şilan Topal, karakola giderken Mithat Topal'ın "Bir şey söylersen en fazla yatacağım 6-7 ay" diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi.
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta çarşamba akşamı yaşanan olayda Şilan Topal (22), ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Kadının, Gaziosmanpaşa'daki bir adrese kaçırıldığını tespit eden polis, dün akşam operasyon yaptı. Topal kurtarılırken Mithat Topal ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

'Çocuğuma kavuşmak istiyorum'

Emniyet çıkışında dün akşam basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç kadın, "Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.
Evine dönen Şilan Topal, bu sabah ise Müge Anlı'nın programına çıktı.
Topal, "Taksinin geldiğini gördüm. O an oradan ayrılmak istedim, taksiden eşim indi. Apartmanın içine kaçtım. Arkamdan kollarımdan tutarak beni zorla sürüklemeye başladı. Beni arabaya sokmaya çalıştı ama çok direndim, bağırdım. Komşularımıza bağırdım, 'polisi arayın, polisi arayın' diye bağırdım. Maksut isimli kişi beni çekerek taksinin içine soktu. Silah lafını duyunca ılımlı davranmaya başladım. Arabadan inmeden Maksut benim telefonumu ve onun telefonunu alıp yok etti. Beni Gaziosmanpaşa'ya götürdü. Bir eve gittik. Sabaha kadar koltukta oturdum. Bana, 'Sen geleceksin ev tutacağız, şikayetini geri alacaksın, gittikten sonra senin çocuğunu sana teslim ederim' dedi. Oğlumun Diyarbakır'da bir yerde olduğunu, çok güvende olduğunu benimle şu an görüştüremeyeceklerini, bana güvenceleri geldiği zaman görüştüreceklerini söylediler" dedi.

'Kaşımla polis memuruna işaret yaptım'

Baskı altında kaldığını belirten Topal şöyle devam etti:
"Karakolun çok yakınına gelince bana, 'işte ne söyleyeceğini biliyorsun, onların yanında heyecanlanma, ben seni çok seviyorum' dedi. Ben de böyle hiçbir şey olmamış gibi tamam diyerek ona iyi davrandım. Karakola giderken birilerini aradı. İçeri girerken elimi tuttu. Bana 'yaşananların kurgu olduğunu söyleyeceksin, kendi isteğinle geldiğini, ailenle görüşmek istemediğini, eşini çok sevdiğini söyleyeceksin' dedi. 'Aksi takdirde bir şey söylersen en fazla yatacağım 6-7 ay' diyerek beni tehdit etti. İçeri girdikten sonra bir polis memuruna 'biz birlikteyiz ailesi bizim birlikte olmamızı istemiyor' dedi. O anlatınca ben bir adım arkaya atarak kaşımla polis memuruna işaret yaptım. Polis memuru bir şeyin yolunda gitmediğini fark edince ona 5 dakika dışarıda durması gerektiğini söyledi. Gözlerimle işaret ettikten sonra onu odadan çıkarıp ifademi aldılar. O an kaçmaya çalıştı ancak yakaladılar"
Topal, taksici hakkında ise "Bizi indirdikten sonra polisi arayabilirdi. Yanımızdaki diğer kişi taksiciyi tanıdığını söyledi" diye konuştu.
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