https://tr.sputniknews.com/20210910/site-mafyalarina-karsi-federasyon-1048792073.html

'Site mafyaları'na karşı federasyon

'Site mafyaları'na karşı federasyon

Sitelerin yönetimlerini ele geçirerek fatura ve aidatlarla haksız kazanç elde eden şebekelere karşı federasyon kuruluyor. 25 site derneği bir araya geldi... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T12:48+0300

2021-09-10T12:48+0300

2021-09-10T13:02+0300

türkiye

site

mafya

yönetici

mahkeme

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İstanbul'daki bazı site yönetimlerini yasadışı yollarla ele geçirerek site sakinlerinden fazla aidat ücretleri isteyen şebekeler, tutarlara karşı çıkanlara baskı yapıyor.Apartman ve site sakinleri, yöneticilerin WhatsApp gruplarından, aidat borçlularının isimlerini paylaşmasından da rahatsız.Yöneticilerin site ve apartman ilan panolarına daire adı, isim ve miktar belirtilerek, aidat borç listesi asıldığı ifade ediliyor. Mağdurlar kişisel bilgilerinin açık alanda paylaşılmasından şikayetçi.Tüm bu sorunların çözümü için 25 dernek yöneticisi bir araya gelerek, 'Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu' kuruyor.Federasyon, 14 Eylül'de Tesis Yönetim Derneği Başkanı Başkanı İbrahim Bozan ve Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı öncülüğünde kurulacak. Federasyonun kuruluşuna Türkiye'deki bu alanda çalışan tüm dernek yöneticileri katılacak.‘Mafyatik durumlardan kurtulmuş değiliz’Kentsel Tesis Yönetim Derneği Suat Sandalcı, site ve apartmanlarda yaşanan sorunlara kaşı 25 derneğin bir araya gelerek federasyon kuracağını belirterek, şunları kaydetti:‘25 dernek bir araya gelerek federasyon kuruyoruz’Sandalcı, yöneticilerin eğitime tabi tutulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:‘14 Eylül’de toplanıyoruz’Tesis Yönetim Derneği Başkanı Başkanı İbrahim Bozan da vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi:‘Apartman yöneticisiyle mahkemelik oldum’Apartman yöneticisi ile mahkemelik olan Seda Yağcı, "İlk etapta benim ısınma sorunum vardı. Apartman yöneticimiz kazanı kış aylarında geceleri kapatıyor ve dairemin yeterli derecede ısınmamasına sebep oluyor. Yakmasını istediğim zaman da işte 'çoğunluğuz biz, yakamazsın' şeklinde bir cevap veriyor. Hiçbir şekilde araştırma yapmadan benim dairemin soğuk olmasında dairemi kusurlu gösteriyor. Bu yüzden ben mahkemeye başvurdum. Apartman yöneticisiyle mahkemelik olduk. Sığınağımız kiraya veriliyor. Bu da yasal bir şey değil. Sığınak yönetmeliğine aykırıymış. Tüm apartmanın aidat borçlarını apartman panosuna asıyor. Dışarıdan başka üçüncü kişiler geldiği zaman benim dairemi görüp aidat borcumu görebiliyor. Bu da benim istemediğim bir şey sonuçta kişisel bir veri. Bunun için de savcılığa şikayette bulundum. Sığınak ile ilgili kendisine ihtarname gönderdim. Hiçbir şekilde ne ihtarnameyi ne mahkemeyi ciddiye almıyor. Bence bütün apartmanlarda profesyonel yönetim firmaları olması gerekiyor. Çünkü profesyonel yöneticiler bu kanunu çok iyi biliyorlar. Profesyonelce yönettikleri için mahkemelik olmuyorsunuz" dedi.‘500 lira aidat ödemem gerekirken 800 lira ödüyorum’Aidat ücretinin yüksek olduğunu belirten İbrahim Aslan, şunları söyledi:

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site, mafya, yönetici, mahkeme