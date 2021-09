https://tr.sputniknews.com/20210910/son-24-saatte-23-bin-562-kisinin-testi-pozitif-cikti-214-kisi-hayatini-kaybetti-1048810570.html

Son 24 saatte 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. 10.09.2021

koronavirüs

koronavirüs

Günlük koronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka seyrinde düşüş olmadığını belirtti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız" dedi.

2021

