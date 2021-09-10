Soylu'dan zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Ağrı'daki temaslarının ardından Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile 3 Eylül'de Turgut Özal Mahallesi'nde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Miraç Miroğlu'nun ailesini evlerinde ziyaret etti.Bakan Soylu, ziyarete ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şırnak İdil'de, elîm bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Miraç Miroğlu evladımızın ailesine taziye ziyaretindeyiz. Ailemizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim, Miraç evladımıza rahmet eylesin, ailesiyle cennette kavuştursun inşallah" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Ağrı'daki temaslarının ardından Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile 3 Eylül'de Turgut Özal Mahallesi'nde zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Miraç Miroğlu'nun ailesini evlerinde ziyaret etti.
Bakan Soylu, ziyarete ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şırnak İdil'de, elîm bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Miraç Miroğlu evladımızın ailesine taziye ziyaretindeyiz. Ailemizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim, Miraç evladımıza rahmet eylesin, ailesiyle cennette kavuştursun inşallah" dedi.
Şırnak İdil'de, elîm bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Miraç Miroğlu evladımızın ailesine taziye ziyaretindeyiz.