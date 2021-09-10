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https://tr.sputniknews.com/20210910/sozcu-yazari-belediyenin-taksicilik-yapmasi-kesinlikle-yanlistir-1048789454.html
Sözcü yazarı: Belediyenin taksicilik yapması kesinlikle yanlıştır
Sözcü yazarı: Belediyenin taksicilik yapması kesinlikle yanlıştır
Sözcü yazarı Ege Cansen, taksi sorununa ilişkin yazdığı yazıda, "İstanbul Belediyesi'nin şehirdeki taksi sayısını artırma önerisi doğrudur. Belediyenin... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T11:46+0300
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türkiye
istanbul
yaşam
ibb
taksi
belediye
ege cansen
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Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen bugünkü yazısında İstanbul’un gündelik sorunu haline gelen taksi problemine değindi.Cansen "İstanbul Belediyesi'nin şehirdeki taksi sayısını artırma önerisi doğrudur. Belediyenin taksicilik yapması kesinlikle yanlıştır. Kalıcı çözüm UBER benzeri çağırmalı taksi hizmeti sunan özel firmaların, taksi plakası olmayan araçlarla hizmet vermesine izin vermektir. Bugünkü taksiler yeni bir düzenlemeye tabi olmalıdır. Her takside biri plaka sahibi olmak üzere en çok iki sürücü çalışmalıdır. Plakanın sahibi olan sürücünün hiç çalışmadığı anlaşılırsa, sahip olduğu taksi plakası iptal edilmelidir. İstanbul Taksi Esnaf Odası da plaka rantını savunmayı bırakıp, taksiciliğin şeref ve itibarını artırmayı amaçlamalıdır. Arz kısıtlanırsa, rant doğar" ifadesini kullandı.
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istanbul, yaşam, ibb, taksi, belediye, ege cansen, taksiciler

Sözcü yazarı: Belediyenin taksicilik yapması kesinlikle yanlıştır

11:46 10.09.2021 (güncellendi: 11:47 10.09.2021)
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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Sözcü yazarı Ege Cansen, taksi sorununa ilişkin yazdığı yazıda, "İstanbul Belediyesi'nin şehirdeki taksi sayısını artırma önerisi doğrudur. Belediyenin taksicilik yapması kesinlikle yanlıştır" ifadelerini kullandı.
Sözcü gazetesi yazarı Ege Cansen bugünkü yazısında İstanbul’un gündelik sorunu haline gelen taksi problemine değindi.
Cansen "İstanbul Belediyesi'nin şehirdeki taksi sayısını artırma önerisi doğrudur. Belediyenin taksicilik yapması kesinlikle yanlıştır. Kalıcı çözüm UBER benzeri çağırmalı taksi hizmeti sunan özel firmaların, taksi plakası olmayan araçlarla hizmet vermesine izin vermektir. Bugünkü taksiler yeni bir düzenlemeye tabi olmalıdır. Her takside biri plaka sahibi olmak üzere en çok iki sürücü çalışmalıdır. Plakanın sahibi olan sürücünün hiç çalışmadığı anlaşılırsa, sahip olduğu taksi plakası iptal edilmelidir. İstanbul Taksi Esnaf Odası da plaka rantını savunmayı bırakıp, taksiciliğin şeref ve itibarını artırmayı amaçlamalıdır. Arz kısıtlanırsa, rant doğar" ifadesini kullandı.
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